30 scouts en gidsen uit Beveren naar wereldjamboree in de Verenigde Staten

04 juli 2019

15u42 3 Beveren Op 15 juli vertrekken er 30 Beverse scouts naar de wereldjamboree in de Verenigde Staten. De jongeren maken deel uit van de vier Beverse scoutsgroepen: Scouts FOS 45e De Schrans, Scouts Sint-Hiëronymus, Gidsen Sint-Martinus en Scouts & Gidsen Sint-Raphael.

Een wereldjamboree is hét internationale scoutskamp dat iedere vier jaar georganiseerd wordt. De vorige editie was in Japan en deze keer trekt de jeugdbeweging helemaal naar Noord-Amerika. In de wilde natuur van West-Virginia ligt ‘The Summit’, een gigantisch en splinternieuw scouts- en avonturencenter. De jongeren zullen er zich kunnen uitleven met outdoor activiteiten zoals mountainbike, deathrides, rotsklimmen, wild-water rafting en hiking. De wereldjamboree is een tentenkamp waar 40.000 scouts en gidsen uit 169 landen hun tenten zullen opslaan, een potje koken en op avontuur gaan. Vanuit Beveren vertrekken er 30 scouts en gidsen. Samen met nog 850 andere Belgische scouts vormen ze het Belgisch Contingent.

De Beverse delegatie is reeds twee jaar bezig met voorbereidingen en sparen. Een deelname aan de jamboree kost al gauw 3.500 euro. En daarvoor werden heel wat spaaracties georganiseerd.

“Ik ga mee omwille van de culturele uitwisseling”, zegt Camille Fierens (S&G Sint Raphaël). “Het thema van deze jamboree is ‘Unlock a new world. We vormen met meer dan 40.000 deelnemers een wereldstad op zich: elk met zijn eigen taal, gebruiken en gewoontes en die wil ik ontdekken.” Benjamin De Munck (Scouts Sint-Hiëronymus) kijkt vooral uit naar het avontuur. “Gaan raften op de wildwaterrivier, een trekking, … Het kampterrein is ruim 4.000 hectare groot en ligt in het oudste gebergte ter wereld. Indrukwekkend groot. Totaal iets anders dan hier.’