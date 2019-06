30 dj’s op twee podia: Beveren Festivalt breidt ‘Fabriek’ uit met tweede podium Kristof Pieters

15u04 0 Beveren MPV Events en Singel B hebben donderdag het programma voorgesteld van de Beverse Feesten 2019. Beveren Festivalt trekt dit jaar voluit de kaart van dance en beats en bouwt een tweede volwaardige podium onder de naam ‘The Dock’. Op de Grote Markt is de zesde betalende festivaldag terug afgevoerd en is alles opnieuw gratis toegankelijk. Er komt ook een nieuw cashless betaalsysteem.

MPV Events nam vorig jaar de fakkel over van de Beverse Maten waar organisator Mark Van Puymbrouck overigens ook acht jaar deel van uitmaakte. Hij blikt tevreden terug op vorige editie maar voert wel een aantal aanpassingen door. “Vorig jaar hebben we geëxperimenteerd met een zesde festivaldag met Stan Van Samang als grote naam maar dit was toch niet het verhoopte succes. Daarom dat we teruggrijpen naar de oude formule van vijf dagen ambiance waarbij alle acts gratis zijn.” Er is op het marktplein opnieuw voor ieder wat wils met de traditionele fuif voor personen met een beperking, een schlageravond met onder meer De Romeo’s, de wedstrijd ‘het strafste café van Beveren’, enz. Ook de disco-avond staat terug op de affiche. Na Boney M., ABBA Gold en The Gibbson Brohters kon Van Puymbrouck voor deze editie Night Fever strikken, een zevenkoppige Duitse Bee Gees tribute band. De ‘90s worden ook terug tot leven gebracht. Voor deze thema-avond komen enkele oude gloriën zoals 2 Fabiola, Anna Grace en 2 Brothers on the 4th Floor. De Beverse Feesten op het marktplein vinden dit jaar plaats van woensdag 21 tot en met zondag 25 augustus.

Swipen voor een drankje

Vorig jaar moesten er oplaadkaarten gekocht worden om de drankjes te betalen. Het systeem werd echter op gemengde gevoelens onthaald omdat mensen achteraf moesten gaan aankloppen voor het resterende saldo terug te krijgen. “We gaan nu in zee met een andere firma waarbij men kan betalen met de eigen creditcard”, kondigt Van Puymbrouck aan. “We maken het zo een stuk makkelijker voor onze bezoekers. De meeste bankkaarten zijn tegenwoordig uitgerust met een chip waardoor men enkel met de kaart moet swipen onder de 25 euro. Je hoeft dus zelfs geen code meer in te tikken. Ook dit zal de wachttijden inkorten bij het bestellen van een drankje.”

Focus op dance en beats

Singel B heeft ook een aantal zaken bijgestuurd voor Beveren Festivalt. Er zal geen Live Stage meer staan omdat dit bij het publiek maar weinig bijval kende. “Enkel de heel grote namen zoals Gers Pardoel lokten volk maar dat weegt budgettair erg zwaar”, legt David Van de Vijver uit. “We trekken daarom voluit de kaart van dance en beats. Gespreid over twee dagen zullen we liefst 30 nationale en internationale dj’s plaatsen. Dit gebeurt vanaf dit jaar op twee podia. Het hoofdpodium blijft net als de voorbije jaren ‘De Fabriek’. De oude Chill Stage verhuist, ondergaat een totale metamorfose en wordt een volwaardig twee podium onder de naam The Dock. Beveren Festival start op vrijdag 23 augustus met een grote openluchtfuif met onder meer The Callboys die platen komen draaien. Zaterdag 24 augustus komen er bekende dj’s langs zoals Regi, Sandro Silva en CherryMoon Legends.

Voor de familiedag op zondag 25 augustus komt het fenomeen #LikeMe langs. De band van de gelijknamige jeugdserie op Ketnet brengt Vlaamse en Nederlandse klassiekers in een hip, modern en jeugdig jasje. “We verwachten niet alleen de jongsten voor dit concert want ook bij de ouders is deze groep bijzonder populair”, weet David. In tegenstelling tot de Grote Markt vindt bij Beveren Festivalt alles in openlucht plaats. “Vorig jaar hadden we jammer genoeg af te rekenen met enkele regenbuien maar als de weergoden ons gunstig gezind zijn, hopen we dit keer toch zo’n 8.000 tot 9.000 bezoekers te verwelkomen.”