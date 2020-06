3,4 ton cocaïne aangetroffen in lading houtskool Kristof Pieters

30 juni 2020

14u18 2 Doel De douane heeft een grote lading drugs in beslag genomen bij een controle in de Waaslandhaven aan kaai 1742. In een container met houtskool werd maar liefst 3,4 ton cocaïne gevonden. Er zijn vijf verdachten opgepakt.

De drugsvangst dateert van afgelopen vrijdag. De cocaïne werd gevonden in een container die gelost was van een schip dat uit Paraguay kwam. De douane deed een controle in de vroege ochtend en vond een grote hoeveelheid cocaïne die verstopt zitten tussen de lading houtskool. Het gaat om 3, 4 ton.

De scheepvaartpolitie kon ter plaatse vijf verdachten arresteren. Het gaat om vijf Nederlanders tussen 18 en 26 jaar oud. De verdachten werden vrijdag op vordering van het parket Oost-Vlaanderen voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde. Ze werden alle vijf aangehouden.

Vandaag besliste de raadkamer in Dendermonde dat vier van de vijf verdachten in de cel blijven. Vrijdag 3 juli beslist de raadkamer over de verdere aanhouding van de vijfde verdachte. Het onderzoek loopt intussen verder.