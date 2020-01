22 ha van Haasdonkse bossen wordt uitgedund: “We moeten onze bossen beter bestand maken tegen klimaatverandering” Kristof Pieters

08 januari 2020

16u44 8 Haasdonk Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord gaat 22 hectare van de Haasdonkse bossen uitdunnen. Voor buurtbewoners en geïnteresseerden werd woensdag een infomoment georganiseerd over de ingrijpende beheerwerken die er momenteel aan de gang zijn. De bedoeling is vooral de bossen weerbaarder te maken voor de klimaatverandering.

De beelden van de verwoestende bosbranden in Australië laten niemand ongevoelig maar ook in Vlaanderen kan het risico op branden toenemen door de klimaatverandering. “Vooral homogene naaldbossen zijn een risico”, zegt Simon Brandt van Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord. “We kennen ook in Vlaanderen steeds meer langdurige droogte. Ook worden er vaker grote stukken bos aangetast door ziekten. Het is dus hoog tijd om onze bossen weerbaarder te maken voor het klimaat van de toekomst. Een bos met een verscheidenheid aan boomsoorten, een goed ontwikkelde struiklaag en gezonde bomen van alle leeftijden zijn nodig om droogte, winterstormen en ziektes te trotseren.”

Onder meer de ‘letterzetter’ vormt een bedreiging. Die dankt zijn opmars in heel Europa aan de klimaatopwarming en de droogtes die de laatste jaren onze contreien teisterde. In Duitsland zorgden ze al voor een ware kaalslag en ook in Limburg en Vlaams-Brabant hebben bossen het zwaar te verduren. De schorskevertjes vreten gangen in de bast van naaldbomen. Hierdoor raakt het watertransport van de wortel naar de takken van de boom verstoord. Het resultaat: verdroogde naalden en bruine boomtoppen.

De Haasdonkse bossen in de omgeving van het militair kwartier Westakkers op de grens van Beveren en Sint-Niklaas werden na WOII aangeplant met grove den als kaphout voor de mijnbouw. “Destijds werd vooral gekeken naar de houopbrengst met monotone bossen tot gevolg. Door actief te gaan uitdunnen willen we die kunstmatige structuur doorbreken en zo de biodiversiteit verhogen. Het kappen van bomen wordt vaak gezien als iets negatief maar het is een belangrijke maatregel om het bos gezond te houden. De constante concurrentiestrijd tussen bomen zorgt ervoor dat achterblijvers verdrongen raken en afsterven door lichtgebrek. We gaan dus kijken welke bomen er waardevol zijn en geven die dan vervolgens meer ruimte om te groeien.”

In totaal zal er zo’n 22 ha bos worden aangepakt. Een groot deel daarvan is in het bezit van de provincie maar ook 33 private boseigenaars zijn mee op de kar gesprongen. “Er is in het verleden weinig aan bosbeheer gedaan en nu is er een flinke inhaalbeweging nodig. Omdat het inzetten van zo’n grote machines veel geld kost, hebben we private boseigenaars aangeboden om de handen in elkaar te slaan.”

Het gros van het gekapte hout werd opgekocht door Norbord, een fabrikant van OSB-platen. Het bedrijf zal nog de hele maand januari en februari bezig zijn met de rooiwerken. Hierdoor zijn delen van het bos niet toegankelijk voor recreatie. Niet alle hout zal worden afgevoerd. “Een deel wordt doelbewust achtergelaten in het bos want dood hout zorgt voor leven. Het is belangrijk voor heel wat soorten zoals paddenstoelen, kevers en spechten.”