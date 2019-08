14e Internationaal Straattheaterfestival wordt reuze(n)editie Kristof Pieters

14 augustus 2019

11u17 4 Beveren Beveren maakt zich op voor de 14de editie van het Internationaal Straattheaterfestival. In totaal worden er vijftig acts verwacht uit alle hoeken van de wereld. De West-Vlaamse Emma zal echter zonder twijfel met de meeste aandacht gaan lopen. Het is namelijk de eerste keer dat deze reuzin buiten haar geboortestreek te zien is. ‘Kleine Emma’ heeft schoenmaat 168 en weegt 308 kg. Ze beweegt zich voort in een ruim 7 meter hoge constructie.

Het Internationaal Straattheaterfestival gaat dit jaar door van 23 tot 25 augustus tijdens het weekend van de Beverse Feesten. Naast topproducties uit België ontvangt Beveren ook wereldvermaarde gezelschappen uit Nederland, Spanje, Italië, Groot-Brittannië, Frankrijk, Ghana en Argentinië. Met meer dan 50 verschillende acts waaronder twee Belgische premières vindt het festival in Beveren meer dan ooit aansluiting bij de grote straattheaterfestivals. Dat alles gratis blijft, maakt het aanbod nog unieker. De ruim zeven meter hoge constructie van reuzin ‘Kleine Emma’ zal het meest in het oog springen. “Ze werd gemaakt door het Kortrijkse gezelschap Bolwerk”, zegt coördinator Erik Apers. “Na een jaar proefdraaien in West-Vlaanderen zal ze voor het eerst buiten haar eigen provincie acte de présence geven. Na de ‘kameel’ en de ‘zeppelin’ wordt een act waar nog jaren over gesproken zal worden.” Kleine Emma is een maatje te groot voor de winkelstraten. Voor haar zal daarom een apart parcours worden uitgestippeld tussen de Grote Markt en het oud atletiekplein via de N70.

Een andere blikvanger is de luchtbrug die het gezelschap Lyapunov bouwt tussen de school KA en het oud atletiekplein. Koorddansers zullen op een highline heen en weer de straat oversteken. Het publiek zal het ook zelf kunnen uitproberen, weliswaar op een touw dat iets lager boven de grond hangt. Een internationale topper is het Catalaanse Enva dat acrobatie brengt op en rond 250 kilogram aan strobalen. “Dat we zo’n gevarieerd programma kunnen voorleggen is te danken aan de uitgebreide scouting”, zegt feestschepen Raf Van Roeyen (CD&V). “Elke act is op voorhand live aan het werk gezien voor ze geboekt werd. We werken ook intensief samen met andere festivals om reiskosten te drukken.”

Dit jaar zal er ook extra ingezet worden op sfeer en beleving op de feestsite. Ron Jaluai en Zazzu slaan de handen in elkaar om de site op vrijdag- en zaterdagavond sfeervol uit te lichten en er wordt geïnvesteerd in sfeerelementen zoals palletzetels om te vertoeven tussen de voorstellingen door. “Vroeger was de noordkant van het centrum de dode kant van de feesten maar dat is sinds enkele jaren omgekeerd”, vervolgt Van Roeyen. “We stellen vast dat ook steeds meer handelaars mee op de kar springen. Het Internationaal Straattheaterfestival is dus een mooi verhaal geworden. Volgend jaar vieren we het lustrum. Het wordt steeds moeilijker om onszelf te evenaren maar voor die 15e editie gaan we toch nog een tandje bijsteken.”

Het volledige programma van kan je vinden op https://straattheaterfestivalbeveren.wordpress.com/