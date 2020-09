100 euro huur voor standplaats in woonwagenpark: duur of niet? Kristof Pieters

04 september 2020

18u44 10 Beveren De gemeenteraad van Beveren heeft een retributiereglement goedgekeurd voor het innemen van een standplaats op het nieuwe woonwagenterrein in de Pastoor Steenssensstraat in Beveren. Die bedraagt 100 euro per maand per standplaats en een waarborg van 300 euro. Volgens Groen en sp.a is dit vrij hoog in vergelijking met andere steden en gemeenten.

De werken aan het woonwagenterrein bevinden zich in de laatste fase. Er is plaats voor een zestal stacaravans. Per twee woonwagens komt er één sanitair blok. In de gemeenteraad was eerder al heibel over het toewijzingsreglement. Aanvragers voor een standplaats moeten immers een uittreksel van hun strafregister voorleggen waaruit geen zware of meervoudige criminele veroordelingen blijken. Volgens sp.a en Groen is zoiets discriminerend.

Ook het retributiereglement stuit bij beide partijen op kritiek. De gemeente vraagt 100 euro per maand per standplaats en een waarborg van 300 euro.

Volgens Ann Vermeulen (Groen) is in geen enkele andere gemeente de waarborg hoger dan 145 euro. “Ook de huur is hoger dan gebruikelijk. Bovendien werd de clausule van het strafregister niet uit het reglement gehaald. Beveren is dus niet alleen strenger maar ook duurder dan andere gemeenten.”

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) vindt de kritiek onterecht. “De aanleg van dit park heeft de gemeenschap 1,5 miljoen euro gekost en ze krijgen er niet alleen een perceel grond maar ook sanitaire voorzieningen voor in de plaats. Dan lijkt ons de huur niet overdreven. Bovendien is het project gerealiseerd met subsidies. Er is een schatting gebeurd en daarna is het voorgelegd aan de bevoegde minister. Het zou ons dan ook verbazen als er zo’n grote verschillen zouden zijn.”