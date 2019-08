1 jaar luierboxen in Beveren: “500 luiers voor kansarme gezinnen” JVS

01 augustus 2019

14u06 0 Beveren Eén jaar na de opstart van het project ‘Luierbox’ zet het Huis van het Kind in Beveren het initiatief nog eens in de kijker. “In dit eerste jaar haalden we naar schatting een 500-tal luiers op. Dit kan uiteraard nog veel beter.”

Vorig jaar plaatste de gemeente Beveren luierboxen, waarin inwoners ongebruikte luiers in alle maten en van alle merken kunnen deponeren. De luiers worden geschonken aan kansarme gezinnen. Op verschillende plaatsen in Beveren staan die luierboxen. Alle ingezamelde luiers worden gesorteerd en verdeeld door de sociale kruidenier van VZW De Brug en B-asiel. Ongeveer 5 procent van alle luiers die door hen worden verdeeld, komt van donaties in de luierbox.

“In dit eerste jaar haalden we een 500-tal luiers op. Dit kan uiteraard nog veel beter. Door dit project af en toe in de kijker te zetten, hopen we dat nog meer inwoners de weg naar de boxen vinden. In de luierboxen in Dreamland en in de inkomhal van Ter Vesten haalden we de meeste luiers op. We willen het aantal luierboxen in de toekomst nog uitbreiden. Zo gaan we er ook eentje plaatsen in het nieuw administratief centrum. Ook in bijvoorbeeld AZ Nikolaas hopen we in de toekomst een box te plaatsen. Organisaties die zelf een box willen plaatsen, kunnen daarvoor met ons contact opnemen”, klinkt het bij Samantha Herrewijn van het Huis van het Kind.

Overschotjes

De aankoop van luiers voor baby’s en jonge kinderen betekent een serieuze hap uit het budget van kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. “Daarom vinden we een inzamelpunt voor ongebruikte luiers een goed idee. Kinderen groeien snel uit de luiers, hebben regelmatig een grotere maat nodig of worden zindelijk. Heel wat gezinnen hebben dan overschotjes liggen. Wie luiers te veel heeft, kan ze naar de luierbox brengen in plaats van die weg te gooien. Ook incontinentiemateriaal is zeer welkom en mag gedoneerd worden in de luierbox.”

Op dit moment vind je luierboxen op volgende locaties in Beveren: CC Ter Vesten/Bib Beveren, inkomhal gemeentehuis Beveren, Dreamland Pareinpark, sociale Kruidenier

B-Asiel en De Brug in Pareinpark, kinderdagverblijf Windekind in Beveren, kinderopvang ’t Ballonneke in Melsele, Kind en Gezin in Beveren, CM Beveren en CM Kieldrecht.