1.889 bestuurders geflitst in augustus Kristof Pieters

09 september 2020

18u15 0 Waasland-Noord Van 1 tot 31 augustus controleerde de politie van de zone Waasland-Noord 20.216 voertuigen op hun snelheid. Maar liefst 1.889 bestuurders reden sneller dan de toegelaten snelheid. Eén bestuurder reed 150 km/u in de Hoge Watergangweg in Beveren. De toegelaten maximumsnelheid is er 70 kilometer per uur.

Het grootst aantal overtredingen was in de Potterstraat in Sint-Pauwels waar op 22 augustus 119 bestuurders werden geflitst op een totaal van 1.603 voertuigen. In de Reepstraat in Sint-Gillis-Waas rinkelde de kassa eveneens want daar reed 1 op 6 te snel. Er werden op een totaal van 602 voertuigen 135 bestuurders geflitst. Ook in de Baarstraat was het prijs want daar kregen 72 bestuurders een boete op een totaal van 262.

In Beveren reed 1 op 5 te snel op de Gentsweg. Voor 102 op een totaal van 486 bestuurders stond de teller op meer dan 70 km/uur. Bij een tweede controle werden op deze plek nog eens 200 chauffeurs geflitst op een totaal van 1.344. In de Kerkstraat in Vrasene reden 62 van de 664 chauffeurs te snel.

In Stekene waren de meeste overtredingen op de Brugse Heirweg, namelijk 87 op een totaal van 249.

De volledige lijst (datum, gemeente, straat, snelheidsregime, aantal gecontroleerd, aantal geflitst)

02/08/2020 Beveren Nieuw-Arenbergstraat 70 km/u 175 26

02/08/2020 Beveren Gentseweg 70 km/u 486 102

03/08/2020 Sint-Gillis-Waas Baarstraat 50 km/u 262 72

06/08/2020 Stekene Bormte 50 km/u 294 12

06/08/2020 Stekene Molenbergstraat 50 km/u 239 19

06/08/2020 Stekene De Stroperstraat 50 km/u 384 34

07/08/2020 Beveren Molenstraat 50 km/u 140 0

07/08/2020 Beveren Lindenlaan 50 km/u 328 43

09/08/2020 Beveren Nieuw-Arenbergstraat 70 km/u 76 18

09/08/2020 Beveren Provinciale Baan 50 km/u 524 42

09/08/2020 Beveren Grote Baan 50 km/u 418 21

10/08/2020 Beveren Bergstraat 70 km/u 463 37

10/08/2020 Beveren Kerkstraat 50 km/u 369 44

10/08/2020 Beveren Kreek 70 km/u 359 17

11/08/2020 Sint-Gillis-Waas Reepstraat 50 km/u 207 15

11/08/2020 Sint-Gillis-Waas Spaanskwartier 50 km/u 98 32

11/08/2020 Sint-Gillis-Waas Blokstraat 50 km/u 313 9

13/08/2020 Stekene Oost-Eindeken 50 km/u 874 51

13/08/2020 Stekene Bormte 50 km/u 502 46

14/08/2020 Beveren Hertog Van Arenberglaan 30 km/u 195 66

14/08/2020 Beveren Hoge Watergangweg 70 km/u 198 76

17/08/2020 Beveren Vesten 50 km/u 1296 66

17/08/2020 Beveren Perstraat 70 km/u 164 1

17/08/2020 Sint-Gillis-Waas Molenbergstraat 70 km/u 370 35

17/08/2020 Sint-Gillis-Waas Zandstraat 50 km/u 624 92

20/08/2020 Beveren Zandstraat 50 km/u 342 19

20/08/2020 Beveren Dijkstraat 50 km/u 341 33

20/08/2020 Beveren Gentseweg 70 km/u 1344 200

21/08/2020 Stekene Teerlingstraat 50 km/u 262 10

21/08/2020 Stekene Heistraat 50 km/u 325 22

22/08/2020 Sint-Gillis-Waas Potterstraat 50 km/u 1603 119

22/08/2020 Sint-Gillis-Waas Oude Molenstraat 50 km/u 414 23

23/08/2020 Beveren Gentseweg 50 km/u 1098 20

23/08/2020 Beveren Perstraat 50 km/u 156 3

24/08/2020 Beveren Fabriekstraat 50 km/u 442 2

24/08/2020 Beveren Bergstraat 70 km/u 1345 75

28/08/2020 Sint-Gillis-Waas Klingedijkstraat 50 km/u 660 55

28/08/2020 Sint-Gillis-Waas Reepstraat 50 km/u 602 135

28/08/2020 Stekene Brugse Heirweg 50 km/u 249 87

28/08/2020 Stekene Stationsstraat 50 km/u 333 26

30/08/2020 Beveren Kreek 70 km/u 678 22

30/08/2020 Beveren Kerkstraat 50 km/u 664 62