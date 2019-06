1,2 miljoen euro cash geld aangetroffen bij huiszoekingen in drugdossier, vier personen aangehouden Kristof Pieters

18u44 34 Beveren In het kader van een gerechtelijk onderzoek rond drughandel in de Waaslandhaven, heeft de federale gerechtelijke politie Antwerpen dinsdag een aantal huiszoekingen uitgevoerd in Beveren, Lokeren en Sint-Gillis-Waas. Er werd in totaal maar liefst 1.228.000 euro aan cash geld in beslag genomen.

De huiszoekingen gebeurde in opdracht van de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket van Oost-Vlaanderen is al een tijdje bezig met een groot onderzoek rond drughandel in de Waaslandhaven. Daar komen vaak grote partijen cocaïne toe via containerschepen. De drugs worden vervolgens via zogenaamde ‘uithalers’ opgepikt en daarvoor worden vaak dokwerkers aangesproken.

In totaal werden er tijdens de huiszoekingen in Beveren, Lokeren en Sint-Gillis-Waas vier personen gearresteerd. Ze werden woensdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde en alle vier aangehouden.