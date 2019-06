‘Zachte anarchist’ Jan Peumans stelt boek voor in Hotel Beveren PKM

05 juni 2019

17u50 5 Beveren Vlaams politicus Jan Peumans komt vanavond naar Van der Valk Hotel Beveren om zijn biografie voor te stellen. Het wordt een gezellige voorstelling met sappige anekdotes over zijn leven en politieke carrière.

Jan Peumans laat zich niet zo makkelijk beschrijven. Hij is een politicus in hart en nieren maar ook een voormalig marxist en milieuactivist, Walloniëliefhebber en tegelijk Vlaams-nationalist, een notoir dwarsligger en ook een zachte anarchist. Hij is een van de weinige politici die aanzien geniet over partij-, taal- en landsgrenzen heen. Als jongeling werd hij lid van de Volksunie, in 2001 sloot hij zich aan bij de N-VA. Sinds 2004 geeft hij het Vlaams Parlement een smoel: eerst als hardwerkende en rebelse parlementair, vanaf 2009 als parlementsvoorzitter, een functie die hij op geheel eigen wijze invult. Zijn biografie werd geschreven door zijn zoon Wim. Op 5 juni gaan Jan en Wim Peumans in gesprek over het succesvolle boek. Na afloop kan men een exemplaar laten signeren. De avond start om 20 uur.