‘Win je winkel’-laureaat Captain Cork opent zaak in Warande Kristof Pieters

22 september 2019

16u16 0 Beveren In de winkelwandelstraat Warande heeft ‘Captain Cork’ zaterdag de deuren geopend. Ina De Quint was de laureaat van de derde editie van de wedstrijd ‘win je winkel’. Ze verkoopt allerlei handgemaakte lifestyle-producten die vervaardigd zijn uit het ecologisch natuurproduct kurk.

Onder ruime belangstelling mocht Ina zaterdag haar nieuwe zaak openen voor het grote publiek. Met haar concept van ‘Captain Cork’ won ze de derde editie van ‘Win je winkel’. Ze mag nu een jaar gratis de formule uitproberen om te zien of het aanslaat. “De eerste reacties zijn enorm positief”, vertelt ze. “Het is wel een nicheproduct maar het spreekt toch een breed publiek aan. Door de klimaatopwarming zijn mensen milieubewuster geworden. Kurk is een natuurproduct en een ideaal alternatief voor leder. Het is ook duurzaam want voor de productie van kurk worden geen bomen geveld. Enkel de schors wordt weggehaald en die groeit terug aan. Bovendien weegt het heel weinig. Het leent zich daardoor heel goed voor bijvoorbeeld handtassen en boekentassen.”

Enthousiast team

Ina had al een winkel in het centraal station van Antwerpen. De zaak is recent verhuisd naar de Hoogstraat. “Ik ga mijn tijd dus moeten verdelen tussen de twee winkels maar ik heb intussen een bijzonder enthousiast team samengesteld dat me gaat helpen. Sinds kort heb ik ook een eigen lijn. De producten worden gemaakt in plaatselijke ateliers in Portugal. Ik teken zelf de grote contouren uit en die worden vervolgens verfijnd door een ontwerper. Het is geen massaproductie. Wie dus een handtas of boekentas koopt van Captain Cork weet dat het een vrij exclusief stuk is.”

De winkel in Warande Beveren is voor Ina geen eindpunt. “We gaan stap voor stap uitbreiden, maar in de toekomst wil ik zeker nog meer winkels openen. Ik denk hierbij in de eerste plaats aan Gent.”

Succesvolle editie

Ook de andere finalisten van ‘Win je winkel’ gaan binnenkort een eigen zaak openen. Elien Lecoutere uit Vrasene wou een eigen yogastudio uit de grond stampen en zal zich vestigen in de Oude Zandstraat. Madeline Habers bedacht een conceptstore met een combinatie van gezonde voeding en geschenken en zal haar winkel in de Vrasenestraat openen. “We kunnen dus echt wel spreken van een zeer succesvolle editie van de wedstrijd dit jaar”, besluit centrummanager Stefaan Provost.