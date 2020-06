‘Vrolijke madammen’ heten bezoekers welkom op Hof ter Saksen Kristof Pieters

22 juni 2020

15u53 3 Beveren Twee vrolijke madammen heten sinds kort de bezoekers welkom in het kasteeldomein Hof ter Saksen. Zelfs in volle coronatijd stoorden deze stijlvolle, maar ook ietwat ondeugende dames, zich niet aan de regel van anderhalve meter maar bleven ze gezellig samen op een bankje van het zonnetje genieten. De gemeente kocht het kunstwerk aan ten voordele van het goede doel.

Het kunstwerk is van de hand van Veerle De Vos en werd eind september vorig jaar aangekocht op de kunstveiling voor het goede doel van de Rotary Club in Beveren. “We kozen voor het beeld ‘Vrolijke Madammen’ van kunstenares Veerle De Vos. Met hun zorgeloze uitstraling toveren deze madammen een glimlach op het gezicht van elke bezoeker, groot en klein”, zegt schepen van Kunstbeleid Inge Brocken (N-VA). Het beeld kreeg recent een plaatsje in Hof ter Saksen. Ondertussen werden al talrijke selfies genomen met de dames!”

Volle heupen

Het beeld staat aan de oranjerie van Hof ter Saksen. Voor de kunstenares staan de madammen symbool van vruchtbaarheid en scheppingskracht. “Ik zocht niet naar de vormperfectie, maar wil vooral illustreren dat de essentie van schoonheid in de ziel schuilt”, legt ze zelf uit. “Met hun ronde borsten en volle heupen laten deze dames zich niet weerhouden om te zonnen in een kleurrijk en kort strandkleedje. En het is net deze zorgeloze uitstraling die iedereen in vervoering brengt.”