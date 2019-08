‘The Ups-and-downs’ trappen Beverse Feesten op gang: “Hierna werk maken van onze eerste single” Kristof Pieters

21 augustus 2019

17u00 0 Beveren The Ups-and-Downs mocht woensdag als allereerste groep de aftrap geven van de Beverse Feesten. Ze kregen de tent meteen op zijn kop. Ze speelden dan ook voor een thuispubliek. De leden van de band hebben allen een verstandelijke beperking en zijn verbonden aan home De Bron.

Het is intussen al een jarenlange traditie dat de Beverse Feesten van start gaan met een fuif voor personen met een handicap. Dit jaar mochten een aantal van hen echter ook op het podium plaatsnemen. The Ups-and-Downs is een vijftienkoppige band die intussen al heel wat naambekendheid heeft gekregen. Twee jaar geleden gaven ze al een concert voor de camera’s van Iedereen Beroemd, ze zorgden voor een uitverkochte show in de schouwburg van Ter Vesten en ze stonden ook al op enkele grote festivalpodia. Het is dan ook geen doordeweekse covergroep. De vijftien leden hebben allen een verstandelijke beperking. Op het podium bewijzen ze echter wel een talent voor muziek en show te hebben.

Zenuwen gespannen

Een concert op de Beverse Feesten stond nog niet op hun palmares. “De zenuwen waren vooraf wel gespannen. We stonden niet alleen voor een thuispubliek maar er waren ook veel bekende gezichten in de zaal”, zegt bezieler Elie De Prijcker. De Sint-Niklase zanger/muzikant combineert zijn eigen carrière met een job in de home en dagcentrum De Bron. Wat ooit begon als een gelegenheidsoptreden voor een opendeurdag is intussen aardig uit de hand gelopen. “We zijn al een beetje verwend aan het worden wat grote podia betreft”, lacht hij. “We stonden intussen ook al op Rock for Specials en zondag mogen we op Beveren Festivalt afsluiten na LikeMe!. We zijn dus goed bezig. We hebben intussen ook een professionele geluidsman en een bassist om de band te ondersteunen.”

Voor Yves Renier was het woensdag een wel erg speciale dag. Hij mocht namelijk zijn verjaardag vieren op het podium. “Ik word 30 jaar, een mooi getal”, glundert hij. “De hele zaal heeft voor mij geklapt en dat was plezant. Het optreden was ook fantastisch. We hebben er allemaal erg van genoten. Voor mij was het alleszins een verjaardag die ik niet snel zal vergeten!”

Ook Elie blikt tevreden terug op de show. “Ik probeer het te beperken tot één optreden per maand om praktische redenen maar er komen echt wel veel aanvragen binnen. We zijn nu enkele jaren bezig en het is tijd voor een volgende stap. Tegen eind dit jaar of begin volgend jaar hoop ik een eerste single uit te kunnen brengen. Het wordt een cover maar wel met een eigen tekst. Het zou fantastisch zijn voor al die gasten als ze ooit zichzelf eens op de radio zouden kunnen horen.”