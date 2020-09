‘Sportpater’ Jerôme Van Landeghem op 96-jarige leeftijd overleden: “Als een wielerapostel gestreden voor sociale rechtvaardigheid in de koers” Kristof Pieters

15 september 2020

12u55 0 Beveren Hij kende als kleine jongen de namen van alle beroepsrenners even goed als zijn catechismus. Het stond dan ook in de sterren geschreven dat Jerôme Van Landeghem zijn leven aan god en de wielersport zou wijden. Hij zorgde er voor dat heel wat coureurs billijke contracten kregen, richtte mee een ‘rennerssyndicaat’ op en bond de strijd aan met malafide managers en dopingpraktijken. De ‘sportpater’ is nu op 96-jarige leeftijd overleden.

Jonge renners zullen zijn naam wellicht niet meer kennen maar in de jaren zestig was Jerôme Van Landeghem een bekende naam in het wielerwereldje. Hij werd geboren in 1924 in Melsele en koos voor een leven van dienstbaarheid als redemptorist. Als pater gaf hij les aan het college in Essen waar hij meteen enkele voetbalvelden en een loopparcours liet aanleggen voor de leerlingen. Hij zocht echter ook naar een zinvolle tijdsbesteding tijdens de zomervakanties en belandde zo in de wielersport. De pater had bewondering voor de prestaties van de renners en voor de offers die ze brachten om die te kunnen neerzetten. De coureurs zelf hadden ook sympathie voor hem en zagen meteen dat hij niet uit was om zieltjes te winnen.

Oud-journalist en heemkundige Fred Smet schreef in het heemkundige tijdschrift Land van Beveren over het leven van de pater. “In 1963 organiseerde pater Van Landeghem zijn eerste criterium in Beveren. Enkele jaren later zat hij al aan 13 wedstrijden, gespreid over de twee vakantiemaanden”, vertelt hij. “De pater zocht de renners voor zijn criteriums thuis op en zorgde ervoor dat een eerlijk contract werd afgesloten. De wielrennerscontracten van pater Van Landeghem stonden nadien model voor de contracten die later door de Belgische Wielrijdersbond werden gebruikt.”

Jerôme Van Landeghem was ook bezorgd over het statuut van de beroepsrenners. “Hij herkende vrij snel het probleem dat ontstond bij de overheveling van liefhebberij naar beroepssport. Vanaf het ogenblik dat het begrip ‘beroep’ werd toegevoegd aan ‘wielrenner’, draaide het immers ook om geld. Het was met de wielersport niet zo gek als met de bokssport, maar toch was het milieu doordrongen van eigenbelang en uitbuiting. Pater Van Landeghem was bezorgd om de sociale rechtvaardigheid en wilde niet langer blijven werken aan de rand. Het wielerwereldje binnendringen was geen eenvoudige opdracht. Daarom dat hij zelf betaalde wielrennerscriteriums organiseerde. Met deze ‘modelkoersen’ wou hij het pad effenen.”

Het drukke engagement van de wielerapostel werd stilletjes afgebouwd in 1970 toen hij opdracht kreeg om een nieuw college van de paters redemptoristen op te zetten in Tessenderlo. De sportactiviteiten van de pater beperkten zich opnieuw tot die op school. van sportactiviteiten in het nieuwe Sint-Barbaracollege. Vijf jaar geleden overhandigde pater Van Landeghem zijn immens archief aan het KADOC, het documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving van de KU Leuven. Zijn wielerapostalaat kwam dat jaar ook aan bod tijdens de expo ‘Koers is religie’ in het wielermuseum in Roeselare.

De uitvaart van pater Van Landeghem gaat door op donderdag 17 september om 11 uur in de Sint-Jozefparochiekerk in Leuven. Aansluitend wordt hij te ruste gelegd op de begraafplaats in Melsele.