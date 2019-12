‘Patje Plastic’ gaat strijd aan met plasticvervuiling in haven, DEME vangt plasticafval op aan Scheldebrug Kristof Pieters

19 december 2019

16u36 5 Doel/Temse Het Havenbedrijf heeft donderdag een nieuwe plasticvanger voorgesteld: ‘Patje Plastic’. Die zal plastics en ander drijfafval uit het Doeldok vissen zodat het zich niet verder verspreidt via de waterwegen. Tegelijk heeft het havenbedrijf ook een prijs van 10.000 euro uitgereikt aan het bedrijf Envisan. Zij zullen een soort stofzuigen bouwen die plastic pellets uit de havennatuur verwijdert. Ook DEME test een plasticvanger uit ter hoogte van de Scheldebrug in Temse.

Iedereen kent wel de beelden van de ‘plastic soup’ in de oceanen, maar plasticvervuiling is ook in Vlaamse rivieren en kanalen een groot probleem. Bij metingen in de Schelde vingen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen in hun fuik tot 1000 gram plastic per dag. Ze schatten dat er over een afstand van 10 kilometer tot 90.000 stukken plastic in de rivier te vinden zijn.

In het havengebied gaat het vooral om kleine plastic bolletjes, grondstoffen van havenbedrijven, die verloren gaan tijdens het transport, of tijdens laden of lossen. Het Havenbedrijf onderneemt nu actie en stelde donderdag haar nieuwe plasticvanger voor. ‘Patje plastic’ kreeg ook een paar ogen omdat hij een belangrijke ambassadeur is in de strijd voor een properdere haven.

Het ontwerp is van de hand van het Nederlandse bedrijf Allseas. De plasticvanger is gemaakt uit 75% gerecycleerde materialen en vergaart groot en klein afval in een vergaarbak van 8 kubieke meter. De vanger is volledig mechanisch en gebruikt enkel wind, water en zwaartekracht om het dokwater schoon te houden. Een smalle drijvende arm van 100 meter, met een diepte van 1,5 meter, leidt het afval naar de vergaarbak. Daar scheidt een reeks filters het grote van het kleine afval. Wanneer de vanger vol zit, hijst een kraanwagen vanaf de kade de modulaire bakken op en brengt het afval weg.

Grote stofzuiger

Er wordt niet alleen werk gemaakt van het opruimen van plastic in de dokken. Ook op de oevers bevinden zich heel wat van deze pellets. Een half jaar geleden lanceerde het Havenbedrijf de ‘Galgeschoor Plastic Challenge’ om innovatieve oplossingen te sprokkelen voor de historische vervuiling van het natuurgebied Galgeschoor met plastic pellets. Van de meer dan 50 inzendingen werd een ontwerp gekozen van het bedrijf Envisan (Jan De Nul) met daaraan een prijs gekoppeld van 10.000 euro. Voor hun ontwerp vertrok het bedrijf van het uitgangspunt van een grote, manoeuvreerbare stofzuiger. Envisan zal het ontwerp verder ontwikkelen om vanaf 2020 in te zetten.

Intussen is er ook een platform opgericht om originele, innovatieve ideeën te verzamelen. “Het is ons menens met de vervuiling van plastics. Met deze initiatieven werken we aan het verwijderen van plastic afval, pellets en historische vervuiling. Daarnaast hebben we ook een heel programma opgestart om te vermijden dat plastics in de natuur terechtkomen” zegt Erwin Verstraelen van het Havenbedrijf.

Artificiële intelligentie en slimme camera’s

De Vlaamse Waterweg kondigde donderdag eveneens aan dat ze de plasticvervuiling op onze rivieren en kanalen gaat aanpakken. “We vinden vooral stukjes folie”, legt onderzoeker Tom Maris uit. “Die zweven in het water en zijn daardoor veel moeilijker om te vangen dan drijvend afval. Mettertijd vallen ze bovendien in kleinere deeltjes uit elkaar en kunnen ze giftige stoffen afgeven.” De Vlaamse Waterweg biedt aan bedrijven nu de kans om nieuwe ideeën uit te werken en te testen hoe ze plasticafval moeten opvissen voor het de zee bereikt. DEME Environmental Contractors (DEC) test een vast en een mobiel systeem uit ter hoogte van de Scheldebrug in Temse. De vaste installatie bestaat uit een V-vormige val die de waterstroming gebruikt om plastic en vuil dat in de bovenste waterlaag drijft of zweeft naar een drijvend verzamelplatform te leiden. Voor grotere stukken afval ontwikkelde DEC een mobiel systeem. Drijvend afval wordt gedetecteerd met behulp van artificiële intelligentie en slimme camera’s op de Temsebrug. Die sturen de ‘Marine Litter Hunter’ aan, een vaartuig dat, na een proefperiode met bemanning, autonoom moet kunnen varen. Het zal grotere stukken afval onderscheppen en naar het drijvend verzamelplatform stroomafwaarts van de Temsebrug duwen. Een kraan op het platform wordt vanop afstand bestuurd dankzij virtual-reality-technologie en verzamelt het afval in een container. De Marine Litter Hunter brengt de gevulde container naar de kaai. “Aan de kaai ligt een docking station waar de Marine Litter Hunter wordt opgeladen”, legt Dirk Poppe, managing director van DEC, uit. “Omdat het een elektrisch vaartuig is, kunnen we het volledig CO2-neutraal laten werken.”

Aan het proefproject zelf is geen vergoeding verbonden. De deelnemers krijgen wel de kans om hun installatie te testen en vergaren zo een schat aan informatie. De Vlaamse Waterweg ziet erop toe dat de installaties de waterafvoer niet belemmeren en de scheepvaart niet hinderen. De Universiteit Antwerpen zal het effect van de nieuwe systemen op de hoeveelheid plasticvervuiling meten.