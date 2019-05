‘Mooiste Pizza Hut van België’ opent de deuren in historisch pand Kristof Pieters

27 mei 2019

19u38 4 Beveren “Dit is de mooiste vestiging van Pizza Hut in het land”. Dit zijn niet de woorden van zaakvoerders Evelien Luypaert en Wendy De Gendt, maar wel van het management van de bekende keten zelf. Het Beverse filiaal in een fraai historisch pand langs de Oude Zandstraat opende maandag de deuren en het was al meteen een stormloop.

Evelien Luypaert en Wendy De Gendt werken al respectievelijk 8 en 15 jaar bij Pizza Hut. “We zijn er beide begonnen als jobstudent en hebben elkaar op de werkvloer leren kennen. Het was nu het moment om een eigen zaak op te starten. Pizza Hut heeft zelf dit pand gevonden. In Beveren is de keten nog niet aanwezig. Wij hadden zelf de keuze uit een aantal locaties, maar toen we dit historisch gebouw zagen, waren we meteen verkocht.”

Stormloop

Maandag opende het restaurant de deuren en het was er al meteen een stormloop. “Vooral scholieren hebben de weg meteen gevonden. Vooraf hadden we wel al ondervonden dat veel mensen met belangstelling uitkeken naar de opening. Beveren heeft ons al in de armen gesloten nog voor we zijn gestart en dat is toch wel een enorme opsteker.”

Evelien en Wendy kunnen terugvallen op een ploeg van 47 mensen. “Daar zitten ook studenten en flexi-jobs bij”, leggen ze uit. “We beschikken namelijk ook over een aantal bromfietsen en elektrische fietsen voor de levering aan huis. We leveren voorlopig in Beveren, Melsele en een deel van Vrasene. Op termijn kan dat gebied nog verder uitgebreid worden maar daarvoor zullen we dan wel een auto moeten inschakelen. We willen ons nu echter eerst concentreren op de opstart van de zaak. Voorlopig is het voor ons beide nog hard labeur want al die mensen moeten natuurlijk nog opgeleid worden.”

19de eeuws pand

Evelien en Wendy hebben als zaakvoerder de investeringen van de verbouwingswerken zelf moeten financieren. “Het is een enorme stap, maar we geloven erin. Het pand dateert van begin 19de eeuw en was blijkbaar ooit nog een ontmoetingscentrum voor jongeren. De oude bakstenen muur hebben we onaangeroerd gelaten. In samenspraak met de architect is gekozen voor een open keuken. We hebben immers niets te verbergen. De verbruikszaal is verdeeld over twee verdiepingen. In totaal zijn er, terras inbegrepen, zo’n 100-tal plaatsen. Het management van Pizza Hut is zelf onder de indruk en noemt het de mooiste vestiging van België. En dat vinden we zelf eigenlijk ook”, lacht het duo. “Het geheel straalt echt wel klasse uit. Voor ons is het in ieder geval een droom die uitkomt. We hebben hier echt hart en ziel ingestoken. De volgende stap is nu om ervoor te zorgen dat het een succesverhaal wordt.”