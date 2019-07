“Machtsgreep van Antwerpen op Wase Scheldeoever doorbreken”: sp.a Waasland wil garanties bij ontwikkeling boomerangdok Joris Vergauwen

19u21 20 Beveren Voor een nieuw containerdok in de Waaslandhaven in gebruik wordt genomen, moet eerst een alternatief worden uitgewerkt voor het havengebonden vrachtverkeer. Dat stelt sp.a Waasland. “Eerst moet de mobiliteit worden aangepakt, dan pas is een uitbreiding van de containercapaciteit mogelijk. Het Waasland staat stil door het alsmaar toenemende vrachtverkeer van en naar de haven.” Ook wil sp.a dat het Waasland zich daadkrachtig verenigt tegen de machtsgreep van Antwerpen op de Linkerscheldeoever.

De weg naar de aanleg van een nieuw containerdok, het zogenaamde boomerangdok dat onder Doel komt te liggen, is ingezet. Bedoeling is om de containercapaciteit fors uit te breiden. Het openbaar onderzoek over het ontwerp loopt nog tot 17 augustus. Sp.a Waasland heeft een reeks bedenkingen. “Dat de Waaslandhaven voor jobs zorgt, is goed. Maar de haven brengt ook lasten met zich mee, voor het hele Waasland, zeker door het steeds toenemende havengebonden vrachtverkeer”, schetsen sp.a Waasland-voorzitter Julien Van Geertsom en het Beverse sp.a-raadslid Issam Benali. “Daarom vragen we aan de Vlaamse overheid om werk te maken van een ‘modal shift’, een verschuiving van het goederentransport naar 43 procent over de weg (nu 56 procent), 15 procent over het spoor (nu 8 procent) en 42 procent over het water (nu 36 procent). Eerst moet die mobiliteit worden aangepakt, voor de uitbreiding van de containercapaciteit aan bod kan komen. Anders dreigen we in het Waasland nog verder te verzuipen in het vrachtverkeer, wat in vele dorpskernen nu al voor een onleefbare situatie zorgt. Ook een actualisatie van het mobiliteitsplan van de Wase burgemeesters van 10 jaar geleden is dringend nodig.”

Met het nieuwe boomerangdok, naast het Deurganckdok, zou Doel kunnen blijven bestaan. “Omdat het dok aan slechts één kant ontwikkeld wordt. Er zijn echter geen garanties dat het op langere termijn ook zo blijft. We willen niet dat er geraakt wordt aan de Wase dorpen, ook niet aan Kieldrecht, Kallo en Verrebroek.”

Een doorn in het oog voor sp.a blijft de macht van Antwerpen over de ontwikkelingen op de Wase Scheldeoever. “Het is onaanvaardbaar dat het Antwerps Havenbedrijf, eigendom van de stad Antwerpen, beslist over de ontwikkeling van de haven in het Waasland, waar zij geen enkele democratische legitimiteit heeft. We verzetten ons dan ook hevig tegen het opslorpen van de Maatschappij Linker Scheldeoever door het Antwerps Havenbedrijf. Daarmee zetten we een stap achteruit. Alle Wase gemeenten zouden mee moeten kunnen wegen op het havenbeleid. Het ene zitje in de raad van bestuur van het Havenbedrijf, dat de burgemeester van Beveren inneemt, is nog minder dan een schaamlapje.”

Sp.a Waasland wil dat Interwaas een sterkere rol gaat spelen. “Alle Wase gemeenten moeten krachtdadiger en eensgezind de belangen van het Waasland verdedigen. Interwaas neemt vandaag niet de rol op die het zou moeten. We lopen veel te veel aan het handje van Antwerpen.”