‘Kunst om te koesteren’: 50 kunstenaars zetten zich in voor goede doel in een kasteel zonder ivoren torens Kristof Pieters

11 september 2019

19u06 0 Beveren Kasteel Cortewalle in Beveren vormt vanaf dit weekend het fraaie kader waar schilders, beeldhouwers, fotografen en tekenaars gedurende twee weekends hun beste werk laten zien. Een kunstbeurs georganiseerd door Rotary Beveren-Waas, waarvan de opbrengst naar zorgvuldig uitgekozen goede doelen gaat.

Het historische kasteel Cortewalle biedt met zijn vele kamers en royaal park de meest uitgelezen locatie voor deze grote tentoonstelling. “Het is een bijzondere kans om als kunstliefhebber of -kenner 300 werken naast elkaar te kunnen zien,” zegt de peter van de expo Karl Meersman. “Maar het is vooral prachtig om te zien hoe kunstenaars en organisaties zich verenigen en zich samen engageren ten voordele van mensen die het moeilijk hebben, waar ook ter wereld. Een mooi voorbeeld van hoe we hedendaagse kunst uit zijn ivoren toren kunnen halen.”

Dr. Benoit Zachee is één van de drijvende krachten achter het hele gebeuren. “We bereiken op deze twee weekenden zo’n 2.000 bezoekers, waardoor we twee voordelen combineren: kunst heel toegankelijk maken voor een breed publiek en met één grote inspanning een flink budget bijeen krijgen om zo onze sociale projecten te ondersteunen. De vorige editie, in 2016, was een enorm succes, daar haalden we 360.000 euro op! Dat willen we dit jaar graag overdoen,” vertelt hij met enthousiasme.

“Kunst om te Koesteren is meer dan alleen kunst kijken en kopen. Je kan er gezellig een glas drinken in de champagnebar, via ‘Table d’amis’ een tafel boeken met vrienden in het Koetshuis, kiezen voor een rondrit in een oldtimer en zo veel meer. Elke euro die je uitgeeft, helpt om onze goede doelen te steunen.”

Karl Meersman moest niet lang nadenken om het peterschap op zich te nemen: “Niet alleen wordt de connectie van de kunstenaar met de samenleving door dit initiatief intenser, ook de kloof tussen publiek en hedendaagse kunst verkleint.”

‘Kunst om te Koesteren’ is te bezoeken op 14, 15, 21 en 22 september telkens van 11u tot 18 uur. Kaarten kosten aan de kassa 10 euro.