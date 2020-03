‘Koerierke’ viert 75-jarig bestaan met jubileumboek: “Alle edities van zolder gehaald en opnieuw gelezen” Kristof Pieters

16u04 0 Kieldrecht Het begon allemaal 75 jaar geleden om de plaatselijke pastoor een hak te zetten... De polderkrant De Waassche Koerier rolde vlak na de bevrijding een eerste keer van de persen. André Cleiren, zoon van de stichter, is er 75 jaar later nog altijd bij. Het polderblad is na een woelige periode met een faillissement nu in handen van een vzw met een handvol enthousiaste vrijwilligers. Samen bundelden ze de meest opmerkelijke gebeurtenissen in een fraai geïllustreerde kroniek van het weekblad.

Het zag er in 2018 even naar uit dat De Koerier zijn 75-jarig bestaan niet meer zou meemaken. Toen André Cleiren - na 71 jaar - zijn polderblad uit handen gaf, deed hij dat in de vaste overtuiging dat het in goede handen was. Maar in juni 2018 legde de uitgeverij de boeken neer en sleurde deze De Wase Koerier mee in het faillissement. Op de vooravond van de 75e verjaardag leek het doek gevallen. “Ik kon bijna niet meer op straat komen”, blikt André op deze turbulente periode terug. “Mensen konden niet geloven dat hun streekblad uit de polder niet meer zou verschijnen.”

Luc Van Broeck, één van de trouwe medewerkers, verzamelde enkele mensen rond zich om een vzw op te richten en het blad een doorstart te geven. “De naam ‘Wase’ hebben we moeten laten vallen, maar iedereen kent ons toch vooral als ’t Koerierke. We zijn gestart met een standje op de jaarmarkt in Kieldrecht en hadden op één middag al meteen 300 abonnees. Intussen zijn dit er al 900 en is de opgave meer dan 1.100. We hebben enkele adverteerders, maar we waken er zorgvuldig over dat het geen reclameblad is. Het gaat ons trouwens niet om de inkomsten. De Koerier draait vandaag uitsluitend op vrijwilligers.”

Jubileumboek

Om het jubileum te vieren besloot het team van De Koerier een boek samen te stellen uit de rijke geschiedenis van de polderkrant. Een monnikenwerk dat André voor zijn rekening nam. “Ik heb alle jaargangen op zolder liggen. Een hele zomer lang heb ik me door de eerste 25 jaar geworsteld. In het boek, dat 120 pagina’s telt, geven we niet alleen een overzicht van De Koerier, maar ook van de geschiedenis van de polderdorpen tussen 1944 en 1969. Er is een selectie gemaakt van artikels en er staan ook nooit eerder gepubliceerde foto’s in. In de beginjaren waren foto’s schaars. Het was een ingewikkeld procedé waarbij een afbeelding in lood werd gegoten. Eén foto van de molen van Doel werd soms wel tien keer gepubliceerd omdat het zo duur was.”

Pastoor een hak zetten

De eerste editie rolde op 22 oktober van de persen, amper een goede maand na de bevrijding van het Waasland. Albert Cleiren was één van de twee drukkers in Kieldrecht. “Hij had zich kandidaat gesteld om de lokale pagina’s van het parochieblad te drukken en had ook de beste prijs, maar de pastoor gaf de opdracht aan de concurrent. Mijn vader was woedend en besloot dan maar zelf een krant te beginnen. Het is dus eigenlijk allemaal begonnen om de pastoor een hak te zetten”, lacht André.

Ook met het gemeentebestuur kwam het in de voorbije 75 jaar geregeld tot een flinke aanvaring. “We hebben nooit kwetsende artikels gepubliceerd, maar kwamen geregeld wel erg kritisch uit de hoek, vooral dan over de nooit gestilde honger naar meer grond voor de haven. We hebben altijd de stem vertolkt van de polderbewoners en hoe je het ook draait of keer: hier zijn zware offers gebracht. Bovendien is Kieldrecht altijd al een eigenwijze gemeente geweest. De fusie met Beveren was destijds opgedrongen en kunstmatig. Het is nooit echt verteerd geweest.”

Geschiedenis van de polder

Het jubileumboek is geen nauwgezet overzicht van de geschiedenis van de polder, maar schetst vooral een beeld van het dorpsleven. “Daar waren ook droevige gebeurtenissen bij”, vervolgt André. “Op 22 maart 1945 zaaide een V1-bom dood en vernieling in de Dorpsstraat in Kieldrecht. Er vielen 20 doden, 160 gewonden en 40 huizen waren verwoest. Ook de drukkerij deelde in de klappen. Mijn grootouders verloren bij die bominslag hun broer en zus. In de eerste jaren van de Wase Koerier was de oorlog nooit ver weg. Maar het verenigingsleven herstelde zich snel. Sportwedstrijden en kermissen zorgden voor het nodige vertier. Wie dit overzicht leest, kan er niet omheen, de poldergemeenten waren echte feestgemeenten met een rijk verenigingsleven.”

Het tweede deel van de kroniek wordt tegen eind dit jaar verwacht. Het eerste deel krijgen alle abonnees gratis. Niet-abonnees betalen 15 euro. Wie interesse heeft in het jubileumboek kan hiervoor contact opnemen via info@koerierke.be, cleiren@skynet.be of 0495/30.94.49.