"Je oogst wat je zaait": N-VA excuseert zich voor misplaatste tweet van schepen over belaagde Marc Van Ranst

24 augustus 2020

14u47 54 Beveren De N-VA-afdeling van Beveren heeft zich in een open brief verontschuldigd voor een tweet van schepen Inge Brocken over viroloog Marc Van Ranst. “Je oogst wat je zaait” had ze geschreven bij een bericht over de man die Van Ranst afgelopen weekend belaagde in Mechelen en de Hitlergroet bracht.



Inge Brocken plaatst zondag een bericht op twitter in een reactie over de bedreigingen die waren geuit aan viroloog Marc Van Ranst. Die werd zondagavond belaagd door een man in het station van Mechelen. De dader liet Van Ranst weten dat hij hem zou ‘kapotmaken omdat hij een linkse rat was’. Daarna bracht hij een Hitlergroet en verdween hij.

“Arme Marc Van Ranst, Calimero”, tweette Brocken daarop. “Bijna medelijden. Je oogst wat je zaait.” De schepen oogstte meteen heel wat kritiek met haar reactie op Twitter. Ook Marc Van Ranst zelf reageerde verontwaardigd. “Het is volgens haar dus mijn eigen fout dat mensen me kapot willen maken en de Hitlergroet brengen”, klinkt het boos. Bij de Beverse oppositie wordt de tweet van Inge Brocken eveneens scherp veroordeeld. “In de politiek verwacht men respect voor collega’s en voor partijen met een totaal andere ideologie. Respect voor een viroloog of voor de rechtsstaat is blijkbaar moeilijk”, zegt Ann Vermeulen (Groen)

Debat in gemeenteraad

Sp.a Beveren eist een grondig debat in het schepencollege en in de gemeenteraad. “Het gebruik van geweld en van nazistische symbolen dient steeds veroordeeld en mag op geen enkele wijze vergoelijkt worden”, benadrukt Méline Rovillard (sp.a). “De houding van de schepen is niet alleen verwerpelijk, maar ook in strijd met de deontologische code van de gemeenteraad. Wij roepen alle Beverse partijen op om deze uitspraak te veroordelen en om samen het extreemrechts discours en geweld een halt toe te roepen.”

Foute interpretatie

Inge Brocken verwijderde de tweet vrij snel maar het kwaad was geschied. Vandaag reageerde haar partij met meer uitleg en excuses. “Inge Brocken wou met haar bericht de politieke opvattingen van Marc Van Ranst laken”, laten N-VA-voorzitter Jens De Wael en eerste schepen Filip Kegels weten. “Wij begrijpen echter de commotie die is ontstaan. Wij keuren het fysiek belagen van iemand omwille van politieke standpunten absoluut af. Tevens vinden wij het brengen van een Hitlergroet verwerpelijk.”

Ik maak er geen geheim van dat ik het soms oneens ben met Van Ranst. Maar ik keur voor alle duidelijkheid dergelijke intimidaties tegenover hem op geen enkele manier goed Inge Brocken-N-VA

Inge Brocken besefte zelf ook dat haar tweet heel fout geïnterpreteerd kon worden en verwijderde die daarom snel. Ze maakt er geen geheim van dat ze het soms oneens is met Van Ranst. “Maar ik keur voor alle duidelijkheid dergelijke intimidaties tegenover hem op geen enkele manier goed”, laat Brocken weten.

Incident gesloten na excuses

Zowel de schepen als haar partij benadrukken dat ze fysieke bedreigingen en/of fascistische symbolen niet tolereren. “Dat strookt niet met onze waarden en veroordelen we heel klaar en duidelijk. We verontschuldigen ons dan ook voor het geplaatste bericht.” Het voltallige schepencollege benadrukt in een persbericht dat iemand fysiek belagen omwille van politieke standpunten niet kan. “Dit strookt niet met de waarden van het college van burgemeester en schepenen en wordt als dusdanig klaar en duidelijk veroordeeld. Ondertussen maakte schepen Brocken haar excuses over aan Marc Van Ranst, die hiermee het spijtige voorval voor gesloten verklaarde. Met de aanvaarding van de excuses komt ook voor het Beverse college een eind aan het incident.”

Voor N-VA volstaan de excuses van de schepen eveneens. Er zullen geen sancties volgen. De partij gaat wel nog rond de tafel zitten met Inge Brocken. Unizo Oost-Vlaanderen, waar ze ondervoorzitter van is, zal hetzelfde doen. Intussen heeft ze zowel haar Facebookprofiel als Twitteraccount verwijderd.