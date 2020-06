“Ik wilde nog een laatste slag slaan”: cipier riskeert drie jaar cel na dealen drugs in gevangenis Nele Dooms

08 juni 2020

18u08 0 Beveren A.D. uit Vorselaar, al jarenlang cipier, riskeert drie jaar gevangenisstraf. Hij stond maandag voor de Dendermondse rechter wegens dealen van drugs in de gevangenis van Beveren. Hij werd direct ontslagen nadat hij betrapt werd.

De feiten dateren van 12 december 2019. Toen A.D. zijn shift als cipier in de gevangenis van Beveren moest beginnen, werd hij er betrapt met vijftig gram weed op zak. De man wilde die tijdens zijn dienst verkopen aan gedetineerden. Resultaat was dat de cipier niet alleen op staande voet ontslagen werd, maar ook meteen in de gevangenis van Dendermonde werd opgesloten. Hij zat er vier maanden in voorhechtenis in de cel.

A.D. probeerde er de rechter van te overtuigen dat hij zich voordien zeker nooit aan gelijkaardige feiten had schuldig gemaakt. “Het was de eerste keer dat hij wilde dealen in de gevangenis en gelukkig werd hij meteen tegengehouden aan de toegangscontrole”, benadrukte zijn advocaat.

Laatste slag slaan

Wel verkocht A.D. buiten de gevangenis en buiten zijn uren drugs. Zelf vertelde A.D. aan de rechter dat hij het gevangeniswezen beu was. “Daarom wilde ik nog een laatste keer een slag slaan”, zei hij. “Er is nu eenmaal met dealen van drugs meer geld te verdienen binnen de gevangenis dan erbuiten. Maar ik besef nu wel dat ik heel veel mensen, waaronder mijn collega’s, teleurgesteld heb.”

Strenge straf

De openbaar aanklager tilde enorm zwaar aan de feiten. “Mededogen voor iemand als deze beklaagde zou totaal niet op zijn plaats zei”, zei procureur Ann Soenens. “Cipiers moeten zich in de gevangenis net beter gedragen dan de gevangenen. Een strenge straf is dus zeker op zijn plaats.”

De procureur vorderde naast drie jaar gevangenisstraf ook een boete van 8.000 euro. De rechter velt vonnis op 7 september.