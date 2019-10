‘Groep van 1954’ uit Melsele houdt reünie Kristof Pieters

27 oktober 2019

In Melsele is de ‘groep van 1954’ samengekomen voor een reünie. Er waren in totaal een vijftigtal 65-jarigen. Zij genoten van een gezellige bijeenkomst en konden aansluiten de voeten onder tafel schuiven voor een brunch. Daar werden vervolgens heel wat herinneringen aan vroeger opgehaald.