‘Geluksbrengers’ krijgen mondmasker met klavertje vier op Wereldvluchtelingendag Kristof Pieters

21 juni 2020

17u14 0 Beveren De vrijwilligers van Gastvrij Beveren dragen voortaan een mondmasker met het klavertjessymbool voor geluk. Ze kregen deze maskers als bedanking voor hun niet-aflatende inzet, zelfs tijdens deze coronacrisis.

De campagne ‘DeGeluksbrengers’ is een initiatief van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Ze roepen individuele burgers, verenigingen, steden en gemeenten op om zich te ‘outen’ als ‘Geluksbrenger’. Wie het toont, maakt duidelijk dat hij of zij een warme start wil bieden aan vluchtelingen in hun gemeenschap of buurt. “Dit kan ook al een eenvoudige hallo op straat zijn”, klinkt het bij Gastvrij Beveren. “Onze vrijwilligers zetten zich in om geluk te brengen voor mensen op de vlucht want ze verdienen een veilige toekomst.”

Gastvrij Beveren lanceerde reeds eerder de naambordjes ‘Welkom in Beveren’ en zette zich ook in coronatijden in voor nieuwkomers. Ze hebben gezinnen geholpen, woningen gezocht, administratieve hulp geboden, tijdelijk onderdak gezocht, materiaal verzameld voor het opvangcentrum, online asielaanvraag begeleid, laptops laten werken, begeleiding tot aan de schoolpoort, enz. Een zeer geslaagde creatieve activiteit waren de halve tekeningen gemaakt door Beverse jongeren. De halve tekeningen werden afgewerkt door de bewoners van het opvangcentrum. Het resultaat daarvan kan je op de facebookpagina bewonderen