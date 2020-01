“Doe er nog maar wat straf bij”: 19-jarige die al 14 (!) jaar cel kreeg als hoofd van bende opnieuw voor rechter na aanval op zes inspecteurs Nele Dooms

13 januari 2020

14u12 3 Beveren “Doe er nog maar wat straf bij”. Dat waren zowat de enige woorden die beklaagde Dylan V.A. aan de Dendermondse rechter kwijt wilde over de feiten waarvoor hij terecht stond. Hij viel in Beveren zes inspecteurs aan om een minderjarige meisje dat thuis weggelopen was te helpen ontsnappen. V.A. werd in november 2019 nog maar veroordeeld in Antwerpen als leider van de jongerenbende ‘Horen, zien en zwijgen’.

Amper 19 jaar oud is Dylan V.A., maar hij zit momenteel wel al een gevangenisstraf van liefst 14 jaar cel uit. Daardoor is hij al zeker van een verblijf in de gevangenis tot 2032. Deze straf liep V.A. op bij de Antwerpse strafrechtbank, samen met andere leden van de jongerenbende ‘Horen, zien en zwijgen’. Die pleegde eind 2018 een reeks brutale, gewapende overvallen, home invasions, inbraken en diefstallen in het Antwerpse. De jongeren werden ook veroordeeld voor moordpoging op één van de eigen minderjarige leden. Omdat ze dachten dat die bij de politie was gaan klikken, werd hij urenlang vastgebonden op een stoel en gefolterd. Dylan V.A. werd aanzien als leider van de bende. De uitspraak, in november 2019, zorgde overigens voor heibel in de rechtszaal: V.A. weigerde zich te laten boeien door de veiligheidsmensen en het kwam tot een vechtpartij in de zittingszaal.

Onverschillig

Maandag stond V.A. onverschillig voor de Dendermondse rechtbank. Over de feiten waarvoor hij terecht stond wilde hij niets kwijt. En ook toen de rechter hem om een reactie vroeg na de vordering van de openbaar aanklager, die de maximumstraf eiste, wilde V.A. niets zeggen. “Doe het er nog maar bij hé”, waren de enige woorden die hij sprak. Voor de rest moest de rechtbank het doen met wat schouderophalen.

De zes inspecteurs die V.A. vorig jaar aanviel in Beveren, stelden zich burgerlijke partij. Zij waren naar de woning waar V.A. verbleef getrokken, omdat hij er onderdak bood aan een minderjarig meisje dat thuis was weggelopen en geseind stond. Toen de agenten ter plaatse waren om het meisje er weg te halen, werd V.A. agressief. Hij bedreigde de politiemensen met de dood, sloeg met een broeksriem en haalde achtereenvolgens een aardappelmesje en twee vleesmessen van twintig centimeter boven om de agenten mee te bedreigen. Dat deed hij in een poging om het meisje te laten ontsnappen.

“Voor deze agenten zat er uiteindelijk niets anders op dan hun wapen te trekken”, schetste de advocaat van de burgerlijke partijen. “Het kost hen heel wat moeite om deze jongeman te overmeesteren. V.A. gaf zich niet zomaar gewonnen. Hij begon ook zijn hoofd tegen de muur te slaan. En eens in het politiecommissariaat bleef hij ook daar agressief tekeergaan. Als agent mag je je aan één en ander verwachten, maar in deze zaak zijn werkelijk alle grenzen overschreden.”

De agenten vragen elk 1.000 euro schadevergoedering. De openbaar aanklager tilde zwaar aan de “gevaarlijke ingesteldheid” en het “gebrek aan schuldinzicht” bij V.A. De rechter velt vonnis op 10 februari.