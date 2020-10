“De saus zit in uw zakje hoor”: frituuruitbater Robby bedient klanten met kwinkslag naar beroemd ‘geef mijn sausjes-filmpje’ Kristof Pieters

05 oktober 2020

17u36 12 Beveren Op sociale media is Op sociale media is een filmpje viraal gegaan waarop een vrouw helemaal uit haar dak gaat aan de drive-in van het McDonald’s-Filiaal in Burcht omdat ze geen saus kreeg meegeleverd met haar frieten. Frituuruitbater Robby Aps uit Beveren besloot daarop zijn klanten te bedienen met een ludiek t-shirt.

Het tafereel dat zich aan het raampje van de drive-in afspeelde is hallucinant. Een vrouw die vaststelde dat er geen sausjes bij de frieten zaten, ging volledig door lint. Het filmpje is intussen al massaal gedeeld op sociale media en ook één van de meest gelezen artikels dit weekend op HLN.be.

Het incident inspireerde Robby Aps, uitbater van frituur ’t Patatje in Beveren, tot een wel erg origineel t-shirt. ‘De saus zit in uw zakje hoor’ luidt het opschrift. Hij stond er zondagavond al mee achter de toonbank. “Ik wil de vrouw in het filmpje zeker niet schofferen. Het is gewoon een knipoog naar klanten om wat toleranter te zijn. Het gebeurt zelfs de meest ervaren friturist wel eens. Eén keer per week overkomt het mij ook dat eens een saus vergeet in te pakken. Als klanten dan terugkomen, geef ik iets extra mee of reken ik ze de volgende keer wat minder aan. Afgelopen weekend ben ik nog op de fiets gesprongen om iemand een cervela te bezorgen die ontbrak bij de bestelling. Ik merk zelf ook dat mensen tegenwoordig soms wel een kort lontje hebben maar zo’n uitbarsting als bij het Mc Donald’s-filiaal in Burcht heb ik gelukkig nog nooit meegemaakt.”