'Crashpaal' langs parallelweg E34 verplaatst na zes aanrijdingen

11 september 2019

16u10 3 Vrasene De verlichtingspaal in de scherpe bocht van de parallelweg langs de E34 vlak voor de oprit van Vrasene is verplaatst naar de binnenkant van de bocht om bijkomende aanrijdingen te vermijden. De paal werd maar liefst zes keer aangereden op drie jaar tijd.

Vlaams parlementslid Koen Daniëls (N-VA), die zelf bijna dagelijks passeert langs deze plek, drong bij minister Weyts en het Agentschap Wegen en Verkeer aan om in te grijpen. “Uit tellingen bleek dat in een periode van drie jaar deze paal al zes keer werd omvergereden en nadien zijn er nog gevolgd”, zegt Daniëls. “Deze verlichtingspaal was dus een ‘crashpaal’ geworden. Onaangepaste snelheid ligt meestal aan de oorzaak van het ‘missen van de bocht’. De mogelijke gevolgen van dergelijke aanrijdingen zijn echter groot voor de inzittenden van de wagen als het voertuig tegen een paal crasht. Daarnaast is er ook een maatschappelijke kost om telkens de hulpdiensten ter plaatste te sturen en de paal te vervangen. Bovendien zijn die aanrijdingen ook gevaarlijk voor andere bestuurders op de parallelweg en de afrit als de paal omver wordt gereden.” Daniëls kaartte het probleem aan bij de minister en AWV en bleef aandringen op een oplossing zoals het plaatsen van een vangrail of het verplaatsen van de paal. Dat laatste is nu gebeurd. De verlichtingspaal is verplaatst naar de binnenkant van de bocht. Het is volgens AWV hoogst uitzonderlijk, maar in dit specifiek geval was het de enige oplossing. Het plaatsen van een vangrails was namelijk niet aangewezen gezien de aanwezigheid van het grondmassief van de afrit.