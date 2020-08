“Beverse fitnesscentra moeten sporters uit Antwerpen de toegang weigeren”: nieuwe politieverordening gaat vanaf vandaag in Joris Vergauwen

03 augustus 2020

18u20 0 Beveren Fitnesscentra in Beveren moeten voortaan sporters uit het Antwerpse de toegang weigeren. Ze worden verplicht om de persoonsgegevens te verzamelen en sporters uit zwaar getroffen steden en gemeenten de toegang tot de zaak te weigeren. Daarvoor heeft burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) een nieuwe politieverordening uitgevaardigd. Ook de horeca-uitbaters worden op hun plichten gewezen.

Door de maatregelen om de corona-uitbraak in Antwerpen in te dijken, zien een aantal gemeenten in het Waasland de voorbije week heel wat Antwerpenaren de oversteek maken. Onder meer in de horeca en in de fitnesscentra is dat het geval.

In Beveren wil burgemeester Marc Van de Vijver daar iets aan doen. Hij vaardigt daarom een nieuwe politieverordening uit die stelt dat Beverse fitnesscentra verplicht zijn de gegevens van de aanwezige sporters te verzamelen en bij te houden. Die gegevens moeten bij een eventuele controle door de politie onmiddellijk beschikbaar zijn. Bovendien moeten de Beverse fitnesscentra sporters uit zwaar getroffen steden en gemeenten, zoals Antwerpen en Zwijndrecht, de toegang tot de zaak weigeren. De politie zal instaan voor de handhaving van de nieuwe maatregel. “Er is onduidelijkheid ontstaan omtrent fitnessers die vanuit Antwerpen en Zwijndrecht hun sport in Beveren kwamen beoefenen, na de sluiting van de centra daar. Daar willen we paal en perk aan stellen”, aldus Van de Vijver.

Boetes tot 750 euro

Daarnaast worden alle horeca-uitbaters opgeroepen om zich goed aan de opgelegde regels te houden. Er zijn immers signalen van zaken die de regels overtreden.“In een eerste fase willen we alle uitbaters nog eens op hun verantwoordelijkheden wijzen. Ze ontvingen allemaal een brief met daarin nog eens de belangrijkste regels opgelijst. Hopelijk volstaat dat om verdere problemen te vermijden”, stelt Van de Vijver. “In elk geval zal de politie hier extra waakzaam voor zijn en ingrijpen waar nodig. De boetes zijn bovendien niet mals: 250 euro per klant die in overtreding is, tot zelfs 750 euro voor de zaakhouder. Die maatregelen zijn er niet gekomen om het de uitbaters moeilijk te maken, maar om nog striktere maatregelen, zoals in het voorjaar, in de toekomst te vermijden.”

De coronacijfers stijgen ondertussen in Beveren, maar nog heel geleidelijk. Maandag ging gemeente wel voor het eerst boven de alarmdrempel van 20 besmettingen per 100.000 inwoners. “In een poging om de besmettingscijfers zo laag mogelijk te houden, nemen we deze maatregelen. Gelukkig is Beveren tijdens de eerste golf redelijk gespaard gebleven. Het is nu de bedoeling om datzelfde te proberen te bewerkstelligen door middel van doortastende maatregelen. Als het alsnog tot een grotere uitbraak zou komen, dan zullen we ook werk maken van lokale contact tracing. Daarvoor zal beroep gedaan worden op de maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis. In functie daarvan zal tijdelijk iemand extra aangeworven worden.”