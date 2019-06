‘Beste burgemeester, zorg je a.u.b. voor meer fietsstraten?’: scholieren leggen burgemeester prioriteitenlijstje voor Kristof Pieters

19 juni 2019

18u56 0 Beveren Meer uitdagende speelterreinen en meer fietsstraten. Dit zijn maar enkele van de beleidsvoorstellen die honderden jongeren geformuleerd hebben. Een delegatie van de scholieren kwam de brieven woensdag afgeven aan burgemeester Marc Van de Vijver.

Van februari tot en met mei dit jaar voerde de jeugddienst een belevingsonderzoek uit bij kinderen van het derde leerjaar tot en met het tweede middelbaar. “Eerst hebben we online een enquête laten invullen”, zegt jeugdconsulent Jeroen Kersschot. “Maar liefst 1.400 scholieren hebben die ingevuld. Daarna hebben we twee thema’s geselecteerd die het meest aan bod kwamen en dat waren ‘speelruimte’ en ‘mobiliteit’.” Zo’n 500 kinderen gingen hiermee aan de slag en schreven neer waar ze zoal van wakker liggen en wat er in Beveren beter kan voor de jeugd. De bedoeling is dat het gemeentebestuur de suggesties kan meenemen bij de opmaak van haar meerjarenplan.

Een kleine delegatie van scholieren kwam woensdag de bundel brieven overhandigen en nam ook een kort interview af van de burgemeester. Ze willen vooral meer uitdagende speelterreinen. De huidige speeltoestellen ervaren ze vaak als te saai. Ook fietsstraten staan hoog op de agenda bij de jongeren.