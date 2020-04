Aannemer werf Yzerhand werkt door in paasvakantie om achterstand in te halen Kristof Pieters

10 april 2020

16u25 0 Beveren De werken voor de heraanleg van de weg en de riolering aan Yzerhand in Beveren zijn deze week opnieuw gestart. De aannemer maakt van de huidige omstandigheden gebruik om achterstal bij de werken in te halen. Gezien de maatregelen die nu van kracht zijn kan er in een redelijk rustige omgeving verder gewerkt worden.

In de tweede week van de paasvakantie zal de aannemer op woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 april de rioleringswerken verderzetten. De parking achter het Gildenhuis blijft op deze dagen voorbehouden voor de werknemers van aannemer Aclagro. Op weekdagen is de parking van het Koninklijk Atheneum in de Donkvijverstraat open, dit tot de scholen terug hervatten.