Zo denken de inwoners van Bever over de laagste coronacijfers van Vlaanderen: “Het zal wel een toevalstreffer zijn”

Bever

Een landelijk dorp gelegen in de uiterste hoek van het Pajottenland en vlak tegen de Waalse grens, daar vind je Bever. Het is - tot nu toe - de enige gemeente in heel Vlaanderen waar ze nog geen bevestigde coronabesmettingen hebben vastgesteld. Volgens burgemeester Dirk Willem (CD&V) is dit de danken aan de landbouwers, terwijl de inwoners het woord ‘geluk’ in hun mond nemen.