Bever

In de uiterste hoek van het Pajottenland en vlak tegen de Waalse grens, daar vind je het landelijke dorp Bever. Het is - tot nu toe - de enige gemeente in heel Vlaanderen waar nog geen bevestigde coronabesmettingen werden vastgesteld. Volgens burgemeester Dirk Willem (CD&V) is dit de danken aan de landbouwers. De inwoners zelf wijten het aan het gezamenlijk erg strikt opvolgen van de maatregelen, de goede lucht of een portie geluk.