Wielerwedstrijd Ronde van Bever gaat voor talent en organiseert beloftenkoers (en gemeente plant veiligheidsmaatregelen) Michiel Elinckx

25 juni 2019

17u24 0 Bever Op zaterdag 29 juni vindt opnieuw de Ronde van Bever plaats.

Vzw Wielerclub Den Bidon is de drijvende kracht achter de organisatie. Twaalf jaar lang organiseerde de vereniging een ‘gentlemen-koers’. Dit jaar slaat de organisatie een nieuwe weg in en wordt het een wielerwedstrijd voor elite zonder contract en de beloftencategorie. Start en aankomst blijft ongewijzigd aan ‘t Platteland in Akrenbos.

Gesloten groencontainer

Start wordt om 14 uur gegeven. De renners zullen 12 ronden afleggen en uitkomen op een afstand van 117 kilometer. Het gemeentebestuur heeft ook extra maatregelen genomen om de wedstrijd in goede banen te leiden. Zo wordt de gemeentelijke groencontainer op Muydt in de namiddag gesloten wegens veiligheidsredenen. De groencontainer zal enkel open zijn van 10 uur tot 12 uur.