Veld met stro vat vuur na technisch defect aan balendpers Tom Vierendeels

31 juli 2020

18u59 0 Bever Een landbouwer heeft ternauwernood zijn tractor met balenpers kunnen redden nadat er brand was uitgebroken. De brandweer snelde ter hulp omdat het veld met stro wel vuur had gevat. Er vielen geen gewonden.

De landbouwer was donderdagavond aan het werk op het veld in de Muydt toen er zich rond 19.15 uur plots een technisch probleem aan de balenpers voordeed. Er ontstond een klein brandje aan een baal stro in de machine, maar dat sloeg snel over naar het droge stro op het veld toen die werd afgeladen. De tractor kon vervolgens gelukkig snel in veiligheid gebracht worden op de straat. De brandweerzone Vlaams-Brabant West werd opgeroepen voor een brand van de tractor met aanhanger, maar dat bleek dus gelukkig niet het geval te zijn. Andere landbouwers uit de buurt snelden met water te hulp in afwachting van de brandweer. Het overige brandende stro werd geblust door de brandweerlieden.