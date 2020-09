Sportraad Bever organiseert omloop op de Burghtberg via Strava Amber Gys

06 september 2020

14u46 1 Bever Met de voorjaarsklassiekers voor de deur vond de Sportraad van Bever het tijd om een sportieve uitdaging voor 2020 te lanceren. Via Strava kan iedereen de beklimming fietsen, om daarna in het officieel klassement van Strava terecht te komen.

“Na onze twee loopomlopen is het nu aan de fietsers, meerbepaald aan de klimmers”, klinkt het. Bij gebrek aan hoge cols in Bever hebben we besloten om jullie de Burghtberg te laten oprijden, en dat 20 keer. Het start aan de voet van de berg en de finish is aan de top, na de 20 rondjes.” Om de start en keerpunten aan te duiden heeft de Sportraad hun logo op de grond gespoten. Zoals bij de loopomlopen hebben ze ook een segment aangemaakt op Strava, dus wordt er enkel rekening gehouden met het klassement op Strava en geen andere apps. Deze uitdaging loopt tot het einde van dit jaar. De man en vrouw met de beste tijd op het einde zullen kunnen rekenen op een sportieve prijs, je moet wel 18 jaar zijn om deel te kunnen nemen.