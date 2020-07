Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei biedt ‘Wat ben ik’-spel aan Amber Gys

07 juli 2020

15u54 0

Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei biedt een thuisblijfactiviteit aan voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. Via een ‘Wat ben ik’-spel kom je meer te weten over welke planten en dieren in jouw tuin of buurt leven. Het spel werd gemaakt in samenwerking met de andere regionale landschappen uit Vlaams-Brabant en de provincie. Elke speler trekt een geheime figuur en probeert met behulp van ja- en neevragen uit te vinden wie de geheime figuur van de tegenstander is. Op de trekkaartjes staan ook leuke weetjes. Het spel is gratis te downloaden en zelf te printen via www.pajot-zenne.be. Ook de gemeentediensten beschikken over enkele exemplaren op de dienst Vrije Tijd of het gemeentehuis.