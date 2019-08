Miro (18) jaagt Noorse droom na: "Binnen enkele jaren definitief naar het hoge noorden verhuizen” Michiel Elinckx

21 augustus 2019

13u48 0 Bever Na het middelbaar naar een universiteit? Niet voor Miro Van Vreckem uit Bever. Hij volgt komend schooljaar de opleiding ‘arctische landbouw’ in het Noorse dorpje Tana. De 18-jarige student wil zijn grote droom waarmaken: een eigen boerderij runnen in het hoge noorden.

Miro is geen onbekende in Noorwegen. Twee jaar geleden, op 16-jarige leeftijd, trok hij al naar de het Scandinavisch land om er vakantiewerk te gaan doen op een boerderij. Daar leerde hij de kneepjes van het vak. Nu gaat Miro een stapje verder en start hij het schooljaar aan één van de meest noordelijk gelegen scholen ter wereld. “In Tana zal ik leren hoe je een Noorse boerderij kan runnen”, vertelt Miro. “Door de geografische verschillen kan je het niet vergelijken met België. Gisteren leerden we onder meer hoe we de schapen, die in de winter in de bergen vertoeven, naar het weiland moesten halen. Met een zeilbootje vaarden we over een rivier, om zo aan land te geraken.”

Donkere maanden

Veel aanpassing heeft Miro echter niet nodig. Door zijn eerdere vakantiewerk spreekt hij vloeiend Noors. Toch zal komend jaar een beetje speciaal worden. “Van eind november tot eind januari zal het permanent donker zijn in Tana”, weet Miro. “Het zal de eerste keer zijn dat ik maandenlang volledig in het donker zal vertoeven. Eerlijk? Dat wordt héél speciaal en spannend. Daarnaast leren we praktijkvakken, zoals jagen, dieren verzorgen en ijsvissen. Een boerderij in Noorwegen is ook compleet anders dan in België. De gemiddelde Belgische landbouwer zorgt voor 150 koeien, hier in Noorwegen zijn dat slechts 10 koeien. Hoe dat komt? Noorwegen is een rijk land, dus je hebt minder middelen nodig om te overleven.”

Volkshogeschool

Na zijn Noorse schooljaar is Miro’s avontuur evenwel nog niet afgelopen. Meteen daarna wil Miro les volgen aan de Noorse Volkshogeschool. “Daar zal ik me toespitsen op jagen en buiten leven”, vertelt Miro. “Ik zal meteen meer leren over de Noorse cultuur en identiteit, wat niet onbelangrijk is. Bijna een heel jaar zal ik leven tussen de bossen en bergen. Daar kijk ik enorm naar uit. Ook al zal het een grote uitdaging worden. In de winter kunnen de temperaturen dalen tot -45 graden. Het is het laatste opstapje naar mijn definitieve verhuis naar Noorwegen. Want ja, dat is mijn grote droom. Zo’n diploma aan de Volkshogeschool geeft een zetje in de rug om de verhuis makkelijker te maken.”

Geen heimwee

Heeft Miro dan geen heimwee naar het landelijke Bever, waar hij geboren en getogen is? “Niet echt”, geeft hij toe. “Bever begint steeds meer volgebouwd te geraken, dus echt landelijk kan ik het niet meer noemen. Daarnaast is er een groot verschil tussen Noren en Vlamingen. Noren zijn mijn inziens vriendelijker en opener. Dat apprecieer ik wel. Daarnaast is het landschap gewoon fenomenaal: de meren en bergen zijn prachtig. Ik zou hier voor altijd willen blijven.”