Met 5 euro wint Marc een mountainbike van 700 euro

Marc Colpaert

04 juni 2019

13u30 3

Marc Vanhalle uit Bever kon het bijna niet geloven toen men hem vanuit de Galmaardse wielerclub De Mijnsprinters belde om hem te melden dat hij een mountainbike van 700 euro had gewonnen. Samen met een kleine 1.000 personen ging Marc en zijn vrouwtje Patricia op de verkiezingsdag, naar de barbecue van de Mijnsprinters in de zaal Willem Tell in Tollembeek. “Wij moesten bijna een uur aanschuiven voor we onze bestelling konden plaatsen, maar achteraf gezien was het dit meer dan waard”, lacht Marc. Hij is niet zo een geluksvogel en won in zijn leven nog nooit iets van enige grote waarde, tot nu. “Er werd mij gevraagd of ik wilde mee doen aan de tombola en voor 5 euro maakte ik een kans om te winnen, ik moest alleen mijn gegevens achterlaten op een papiertje. Ik kon het dan ook bijna niet geloven toen men mij belde om te melden, dat ik een mountainbike had gewonnen. Ik ben zelfs geen lid van hun club, maar zit bij een andere vereniging de vzw Klimax Mountainbike Bever. Het was om mijn schoonbroer, die wel lid is van De Mijnsprinters, een plezier te doen dat ik kwam eten”, aldus Marc. Hij mocht uit handen van Geert Godaert van G-Cycles in Viane en Chris Deglas van De Mijnsprinters een mooie mountainbike van het merk Trek ontvangen. Binnenkort is Marc dan ook te bewonderen op zijn nieuwe mountainbike met 22 versnellingen.