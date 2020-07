Man wordt aan 97 kilometer per uur geflitst Tom Vierendeels

01 juli 2020

13u43 0 Bever Een man die het gaspedaal veel te diep induwde in Bever is voor de Halse politierechtbank verschenen. Hij kreeg een stevige boete.

De man uit Flobecq werd op 11 september 2018 geflitst aan 97 kilometer per uur, terwijl er maar 50 is toegelaten. De advocaat vroeg enkel om geen of alleszins een beperkt rijverbod te geven. De rechter gaf aan wel rekening te moeten houden met het feit dat de overtreding in de bebouwde kom om 8 uur ‘s ochtends gebeurde. Het werd uiteindelijk een boete van 800 euro met de helft uitstel en een rijverbod van 25 dagen dat tijdens weekends en op feestdagen afgelegd mag worden.