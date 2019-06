Kermis Akrenbos strikt Mama's Jasje Michiel Elinckx

12 juni 2019

17u47 0 Bever Op 29 en 30 juni vindt een nieuwe editie plaats van Kermis Akrenbos.

Kermis Akrenbos wordt zaterdag op gang getrapt met een megaparty. Vanaf 21 uur draait deejay Patrick plaatjes in de grote feesttent naast de gemeenteschool van Akrenbos. De inkom voor de feestavond bedraagt 5 euro. Zondag is er een kubb- en dartstoernooi vanaf 13.30 uur. Omstreeks 19.30 uur is er een grote fuif, met onder meer een optreden van Mama’s Jasje. De inkom voor die dag is gratis. Alle activiteiten vinden plaats in de grote feesttent in Akrenbos.