Inbraak in de Broeck Tom Vierendeels

06 januari 2020

12u09 0 Bever Een woning in de Broeck heeft inbrekers over de vloer gekregen terwijl de bewoners voor langere tijd afwezig waren. Er is nog geen zicht op wat er werd gestolen.

De inbraak gebeurde al op oudejaarsavond rond 20 uur, maar werd pas op 3 januari vastgesteld. De feiten raakten nu pas bekend. De daders konden zich toegang verschaffen door een raam aan de achterzijde in te slaan. Vervolgens werd de volledige woning doorzocht. Bij het ter plaatse komen van de politie hadden de eigenaars nog geen zicht op wat er werd gestolen. Het onderzoek loopt.

In de Hernestraat in Galmaarden kreeg een woning op 31 december tussen 9 uur en 16 uur ook ongewenst bezoek. Of er een verband is tussen beide inbraken is niet duidelijk.