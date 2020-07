Grote panne bij Fluvius: geen straatverlichting in Bever, Zottegem, Lierde, Brakel en Geraardsbergen Amber Gys

25 juli 2020

00u15 2

Fluvius meldt een grote stroomonderbreking in enkele delen van Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Onder andere in Bever, Zottegem, Lierde, Brakel en Geraardsbergen meldden enkele inwoners het uitvallen van de straatverlichting in hun gemeente/dorp/straat. Op Facebook circuleerden verschillende berichten van bezorgde inwoners om het probleem te melden. Fluvius meldt dat de straatverlichting in Geraardsbergen ondertussen zou moeten branden. Aangezien Bever op hetzelfde circuit zit als Geraardsbergen, zou ook de verlichting daar opnieuw moeten branden. In Zottegem is het probleem iets complexer, daar zijn de techniekers momenteel ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.