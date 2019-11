Gratis opleiding voor fuifcoaches in het Pajottenland Tom Vierendeels

10 november 2019

18u41 0 Bever Verenigen en andere organisatoren van publiek toegankelijke feesten of fuiven kunnen een van de leden opnieuw laten deelnemen aan een gratis opleiding tot fuifcoach. Tijdens deze opleiding in Bever worden verschillende thema’s aangehaald zoals EHBO en brandbestrijding om zo de aanwezigen om te vormen tot officiële fuifcoaches.

Sinds enkele jaren organiseren de 6 gemeentebesturen van het Pajottenland (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen) in samenwerking met de lokale politiezone Pajottenland, jeugdregio Pajottenland en de intergemeentelijke preventiedienst, de lokale opleiding fuifcoach. Alle organisatoren van publiek toegankelijke feesten of fuiven zijn volgens het gemeentelijk feest- en fuifreglement verplicht om een opgeleide fuifcoach te hebben. De opleiding fuifcoach bestaat uit drie onderdelen, zijnde een onderdeel theorie, EHBO en brandbestrijding. Na het volgen van deze opleidingen ontvangt men het attest van fuifcoach.

De theoretische opleiding gaat door in de polyvalente zaal van de Gemeenteschool Ak’Cent in Bever op 16 november 2019 (Kerkhove 14). Deze opleiding vindt plaats van 9.30 uur tot 12.30 uur. Deelnemers worden vanaf 9 uur ontvangen. Verder dient men nog een cursus EHBO te volgen om het attest van fuifcoach te behalen. Deze cursussen vinden plaats in de lokalen van het Rode Kruis in Lennik. Voor meer informatie kan je terecht bij de preventiedienst preventie@pajottenland.be of bij jeugdconsulent debby.versteldt@bever-bievene.be.