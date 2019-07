Gezinssport Bever organiseert Familie Fit Beweegdorp Michiel Elinckx

19 juli 2019

14u04 1 Bever Op 18 augustus zet Gezinssport Bever een beweegdorp op aan een weide in Bloemendael 11.

In het beweegdorp worden speelse sportactiviteiten voor jong en oud georganiseerd. Zo zijn er vijf thema’s: houten spelen, new games, behendigheidsspelen, reuzespelen en bal- en netspelen. Er zijn doorlopend hamburgers verkrijgbaar. Bij alle sportactiviteiten zijn begeleiders voorzien. Het beweegdorp is open van 12 tot 18 uur. Inschrijven kan via gezinssport.bever@gmail.com. Deelnameprijs bedraagt 1 euro.