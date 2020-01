Een op tien mensen is bloeddonor in Bever, en nu weten we waarom: helikoptervluchten, barbecues, death rides: “Bloed geven is hier een volksfeest” Tom Vierendeels

20 januari 2020

17u04 0 Bever Sympathieke en vrijgevige mensen in Bever, zelfs als het op hun eigen bloed aankomt. Meer dan tien procent van de inwoners in de kleine faciliteitengemeente staat gekend als bloeddonor bij het Rode Kruis. “We maken er een volksfeest van met een barbecue of wafelbak”, klinkt het. “Of we verloten leuke prijzen zoals een helikoptervlucht.”

Het Rode Kruis is op zoek naar 42.857 extra bloeddonoren in ons land om de voorraad op peil te kunnen houden. Momenteel geeft drie procent van de Vlamingen bloed, maar dat aantal moet omhoog. Waar men geen problemen ondervindt om donoren te vinden is in Bever, een gemeente met op 1 januari vorig jaar 2.159 inwoners in totaal. Liefst 10,52 procent van de inwoners staat er gekend als bloeddonor. De gemeente heeft zelf geen afdeling van het Rode Kruis, maar wel een enorm geëngageerde vereniging ‘Bloedgevers Bever’, die sinds dertig jaar actief is in de gemeente.

Publiciteitskaravaan

“Al jaren ligt dat aantal zo hoog bij ons, maar nu zijn er statistieken door het Rode Kruis bijgehouden en zo is zwart op wit bewezen dat we al jaren ons best doen”, glundert Philippe Allert, voorzitter van de lokale bloedgeversvereniging. Zelf heeft hij al 116 keer bloed gegeven, 25 keer plasma en twee keer bloedplaatjes.

Ooit vormden we zelfs met landbouwtractoren een publiciteitskaravaan en trokken we door de straten om de bloedafname aan te kondigen. Op de dag van een bloedafname zelf vind je overal in het dorp vlaggen en affiches. Zo houden zelfs toevallige passanten halt om snel bloed te komen geven Philippe Allert, voorzitter van de lokale bloedgeversvereniging

“We hebben een sterke ploeg en zetten heel hard in op het maken van reclame. In totaal gaan er elk jaar vijf bloedafnames door in Bever. Als donor mag je vier keer per jaar bloed geven omdat er 62 dagen tussen beide bloedafnames moeten zitten. We flyeren en maken reclame op Facebook. Ooit vormden we zelfs met landbouwtractoren een publiciteitskaravaan en trokken we door de straten om de bloedafname aan te kondigen. Op de dag van een bloedafname zelf vind je overal in het dorp vlaggen en affiches. Zo houden zelfs toevallige passanten halt om snel bloed te komen geven.”

Helikoptervlucht

Maar alleen door reclame te maken krijg je geen tien procent van het dorp aan een baxter in een stoel. “We maken er eigenlijk een heel volkse bedoening van”, vervolgt Allert. “Soms organiseren we een barbecue om daarna een wafelbak te houden. Vriendengroepen komen dan langs om eerst bloed te geven en nadien een stuk vlees en een pintje naar binnen te spelen. We hebben ook al een loterij aan de bloedafname gekoppeld en de hoofdprijs was een helikoptervlucht. Wat je echt ziet is dat man en vrouw samen komen en nadien de kinderen meenemen waardoor generatie op generatie blijft komen. Daarnaast komt er ook veel jeugd, zoals bijvoorbeeld de Chiro. Voor de -23-jarigen doen we ook soms iets fijn: eens gaan karten, bowlen of een death ride. Maar het allerbelangrijkste is om iedereen gerust te stellen. We bekostigen al deze beloningen door middel van ons jaarlijks eetfestijn. We laten sommige mensen hun schrik van het kleine prikje overwinnen.”

Nieuwe zaal

Wie zin heeft gekregen om ook bloed te gaan geven in Bever kan op 3 maart terecht in de gloednieuwe feestzaal. “Die bouwen ze momenteel nog”, weet Allert. “Maar de bloedafname is vooropgesteld als deadline. Wij zullen dus als eerste de nieuwe feestzaal mogen gebruiken en de afname zal dan ook terug iets speciaal worden. Wat we gaan doen bespreken we de komende weken nog binnen het bestuur.”