Dorpsfeesten Bever maken zich op voor spetterende editie (met onder meer de afsluitende Kiekenpotenworp) Michiel Elinckx

20 augustus 2019

14u56 0 Bever Van vrijdag 23 augustus tot en met zondag 25 augustus vinden de Dorpsfeesten van Bever plaats.

Vrijdag worden de feesten op gang getrapt met de schuimfuif van Chiro Bever. Zaterdag is er het Bevers criterium, een grote barbecue en een optredens van de Monte Moro Band. Discobar Explosion sluit af met een fuif.

Drukke zondag

Maar het zwaartepunt van de Dorpsfeesten ligt traditiegetrouw op zondag. Er is een mountainbiketocht, met een doortocht doorheen de Steengroeve van Lessen. Daarnaast worden de nieuwe inwoners welkom geheten. Vanaf 11 uur is er de rommelmarkt. Tijdens de namiddag zijn er optredens van de Koninklijke Fanfare Sint-Pieters-Herleving, Just2Dance, Camargo en Madame Zaza. Om 22 uur sluit de Kiekenpotenworp de Dorpsfeesten af. Alle activiteiten vinden plaats in het centrum van Bever.