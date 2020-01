David en buren zetten achtervolging in op inbreker, Franse politie kan hem dag later via hun beschrijving inrekenen Tom Vierendeels

25 januari 2020

17u27 3 Bever De Franse politie heeft een 28-jarige Georgiër gearresteerd die een dag voor zijn arrestatie had ingebroken in Bever. Slachtoffer David Cane kwam oog in oog te staan met de man en ging hem achterna. Ook buurtbewoners konden helpen met het beschrijven van de dader. Ze konden hem uiteindelijk ook herkennen op foto. “Gelukkig is de samenhorigheid in Bever groot”, zegt Cane.

David was woensdagochtend iets voor 9.30 uur vroeger dan gepland van zijn werk thuisgekomen. Op dat moment waren zijn vrouw en kinderen niet thuis. “Er kwamen technici van Proximus langs”, vertelt hij. “Toen ik de deur opende stond ik plots oog in oog met een andere man. Er ging veel door mijn hoofd en dacht zelfs dat een technieker al binnen was, maar plots hield de man een grote schroevendraaier voor zich uit. Het daagde toen wel snel dat hij een inbreker was en nu zo snel mogelijk naar buiten wilde. Ik stond in zijn weg en wilde hem niet in het nauw drijven. Daarom zette ik enkele stappen achteruit en begon luid ‘weg!’ te roepen. Toen hij van de oprit ging zag ik dat hij mijn horloges in de hand had. Die wilde ik verdorie wel terug en riep hem dat hij die terug moest geven, maar hij draaide zich om en richtte iets op mij wat op een pistool leek.”

Franse wagen

David koos voor zijn eigen veiligheid en ging terug het huis in en zag dat alles overhoop lag. “Maar nog geen minuut later kwam het besef dat ik die man niet wilde laten lopen met mijn spullen”, gaat hij verder. “Vastberaden zette ik de achtervolging in, maar toen ik in de straat liep kwam er plots een Citroën met Franse nummerplaat aangereden. Dat vond ik vreemd en op automatische piloot nam ik mijn gsm een foto van de wagen. Totaal in de war stak ik zelfs nog verontschuldigend en gegeneerd mijn hand op. Ik zag nog buren op straat en riep hen toe dat ze hem moesten tegenhouden. Toen hij de velden in liep speelde ik hem kwijt.”

Brood verscheurd

Ook andere buren die op straat waren werden ingelicht en een iemand ging zelfs met zijn auto op zoek. Getuigen zagen uiteindelijk dat de man enkele straten verder in de Citroën met Franse nummerplaten is gesprongen. Achteraf bleek de dader bij David een raam opengebroken te hebben en juwelen te hebben gestolen. Het volledige huis was ondersteboven gekeerd en zelfs een brood in de diepvriezer werd opengescheurd op zoek naar verstopt geld. Enkele medailles van de zoon zaten klaar in een rugzak om ook mee te nemen. Een deel van de juwelen heeft de politie in de buurt teruggevonden. Ook Yvo Reygaerts uit Bever merkte de dader op tijdens zijn vlucht. “Een vreemde snuiter met een eigenaardige looppas”, vertelt Reygaerts. “Hij spurtte om vervolgens te wandelen en continu zenuwachtig achter zich te kijken. In de late namiddag hoorde ik over de inbraak en heb ik mijn beschrijving ook doorgegeven.”

Uitlevering

Een dag later mochten David en Yvo naar de politie om foto’s en robotfoto’s te bekijken. Beiden konden ze de dader aanwijzen. Het bleek dat hij intussen al werd gevat. “Het gaat om een 28-jarige Georgiër”, zegt Carol Vercarre, woordvoerster bij het parket Halle-Vilvoorde. “De onderzoeksrechter heeft een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd en op basis daarvan werd hij in Frankrijk aangehouden. Hij kon gevat worden door de gekende nummerplaat die geseind stond. Normaal gezien zal hij tijdens de loop van de volgende weken aan ons land worden uitgeleverd.” Of de bestuurder van de wagen ook gevat werd is niet duidelijk.

Emoties

“Schrik voor represailles heb ik nu niet echt, want sommige mensen hebben het daar nu wel over”, zegt David. “Misschien omdat het om Fransen gaat die toch wat verder wonen. Maar ik was wel euforisch toen ik hoorde dat hij gevat was. Een enorm ontlading was dat. Woensdag voelde ik mij slechter en een wener ben ik niet, maar ik moest hard mijn best doen om de tranen te bedwingen. Ik weet zelfs überhaupt niet waarom ik moest wenen. Ik denk dat het gewoon zoveel emoties door elkaar waren waaronder machteloosheid en dat samen met de spanning en de adrenaline.”

WhatsApp-groep

Dat zowel tijdens de achtervolging als na afloop de buren hen zo steunden en hielpen waar het kon doet deugd. “De samenhorigheid in Bever is enorm en iedereen kent zowat iedereen, met uitzondering van nieuwe inwoners”, klinkt het. “Maar een les heb ik geleerd: sneller de politie bellen bij verdachte zaken. Iemand merkte in het begin van de week nog een onbekende man op in een donker steegje hier in de straat. Die had daar niks te zoeken en misschien waren ze toen al op verkenning geweest. Net daarom ga ik bij de buren passeren en voorstellen om een WhatsApp-groep te beginnen. Zo kunnen we elkaar op de hoogte houden van verdachte zaken en misschien kort op de bal spelen.”