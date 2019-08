Burgerplatform Respect verspreidt affiches tegen komst van windmolens: "Ze vormen letterlijk een bedreiging voor onze gezondheid” Michiel Elinckx

22 augustus 2019

17u47 0 Bever Burgerplatform Respect zet zijn strijd voort tegen de komst van vier windmolens in Silly. De leden verspreiden nu tal van affiches in de gemeenten Herne, Bever en Silly. Daarin willen ze duidelijk maken dat de windturbines een bedreiging voor hun gezondheid vormen. “De windmolens maken infrasoon geluid, en dat vormt een groot probleem”, zegt woordvoerster Sandra Verweij.

Eoly, een groene dochteronderneming van Colruyt, maakte eind februari zijn plannen bekend om vier windturbines langs de E429 in Silly te plaatsen. De windmolens komen er op de grens van Vlaanderen en Wallonië. Burgerplatform Respect vindt het niet kunnen dat straten in Bever en Sint-Pieters-Kapelle binnen een straal van 400 meter liggen. Volgens de burgerorganisatie geeft dat heel wat problemen met zich mee.

Portugese professor

De voorbije maanden bleef het stil rond het windmolenproject. Respect wacht op een nieuwe zet van Eoly. Intussen zit het burgerplatform niet stil. “We hebben pamfletten laten maken tegen de komst van de windturbines”, aldus Verweij. “Hierbij willen we onze standpunten kenbaar maken. Daarnaast organiseerden we een informatieavond over de nefaste gevolgen van windturbines. Daarvoor nodigden we de Portugese professor Mariana Alves-Pereira uit, die met haar team gedurende een zeer lange tijd onderzoek voerde naar de invloed van infrasoon en laag frequent geluid op het menselijk lichaam.”

Gezondheidsproblemen

De boodschap die professor Pereira bracht is niet min. Langdurige blootstelling aan infrasone geluiden kan serieuze gezondheidsproblemen met zich meebrengen. “En toevallig produceren windturbines die infrasone geluiden”, aldus Verweij. “Je kan ze niet horen, maar het lichaam voelt ze wel. Sterker nog: het lichaam zal zich verzetten tegen de infrasone geluiden, waardoor het een invloed heeft op de hartspier. Er zijn resultaten dat je er een hartinfarct kan van krijgen. Daarnaast heeft het gewoon invloed op het hele lichaam. Veel mensen zullen zich ziek beginnen voelen en minder goed slapen. Duurzame energie is zéker nodig, maar niet ten koste van onze gezondheid.”

Kilometers ver

Volgens Verweij is er een probleem: de overheid wil geen onderzoek starten naar de gevolgen van infrasoon geluid. Ze hoopt om met het burgerplatform meer kenbaarheid te geven aan de problematiek. “Die infrasone stralen gaan kilometers ver. Het is niet enkel een probleem voor de nabije bewoners, maar ook voor mensen die in Bever, Silly, Herne en Galmaarden wonen. Dat kan je toch niet toelaten?”

Vlamingen en Walen

De gemeente Bever heeft eerder al laten weten dat het zich kant tegen de komst van de windturbines. Opvallend: het burgerplatform is een samenwerking tussen Vlamingen én Walen. “Franstalig of Nederlandstalig: het maakt niet uit”, zegt Verweij. “Hier vormt taal absoluut géén barrière. De mensen van Silly zijn ook tegen de komst van de windturbines, dus zij maken deel uit van het burgerplatform. Hopelijk schiet de overheid in gang en voert het eerst een deftig onderzoek voor ze een goedkeuring geeft. In de nabije omgeving leven er landbouwers, maar zijn er ook crèches met jonge kinderen. Zij zullen hiervan de dupe zijn.”