Burgemeester Willem: "Bever ondersteunt coalitie plattelandsgemeenten nog niet”

03 september 2019

14u05 1 Bever Bever heeft nog altijd zijn steun niet gegeven aan de plattelandsmotie. In bepaalde berichten wordt Bever vernoemd als een van 39 gemeenten, maar dat is niet correct.

Verschillende Vlaamse plattelandsgemeenten bundelen de krachten en verenigingen zich om hun belangen te verdedigen. In een motie doen ze een oproep om meer middelen vrij te maken voor het platteland. Daarnaast vragen ze ook een intrekking of aanpassing van de Mobiscore.

Gesprek met Pajotse gemeenten

Liedekerke en Bever worden vernoemd als deelnemende gemeenten. Steven Van Linthout, burgemeester van Liedekerke, liet al weten dat het schepencollege de motie niet ondertekent. Ook Bever ontkent dat het de motie steunt. “Geen idee hoe het komt dat wij in het lijstje staan”, zegt burgemeester Willem. “Samen met de andere Pajotse gemeenten hebben we wel al overlegd om een signaal uit te sturen. Vrijdag zitten we opnieuw rond tafel. Maar dat we de motie ondertekenden, is dus niet waar.”

