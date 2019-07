Bouw polyvalente feestzaal eindelijk begonnen: "Gemeentepersoneel maakt er een prestigeproject van” Buurtbewoner kan wel nog roet in het eten gooien door in beroep te gaan Michiel Elinckx

12 juli 2019

16u01 0 Bever De gemeentediensten hebben groen licht gekregen voor de bouw van de polyvalente feestzaal in het centrum van Bever. Burgemeester Dirk Willem (Thuis in Bever) haalt opgelucht adem, maar er zit misschien nog een addertje onder het gras. De buurtbewoner, die eerder al bezwaar tekende tegen de bouw van de zal, kan alsnog in beroep gaan.

De bouw van een nieuwe feestzaal in Bever kwam er niet zonder slag of stoot. Eerst ging het gemeentebestuur in zee met intercommunale Haviland, maar voormalig burgemeester Luc Deneyer verbrak in 2017 de samenwerking. Reden? Het kostenplaatje van 1 miljoen euro. Bever kon dat bedrag niet ophoesten en koos voor een alternatieve weg. Het beheer van de bouw kwam in handen van de gemeentediensten. Hierdoor daalde het kostenplaatje naar 500.000 euro.

Groen licht voor grondwerken

Maar met die beslissing was de kous nog niet af. Een buurtbewoner diende bezwaar in tegen de toekenning van de bouwvergunning. Hierdoor liep de bouw een stevige vertraging op. Na twee jaar gaat de gemeente Bever nu toch van start met de bouw van de feestzaal. “Wij hebben groen licht gegeven voor de grondwerken”, vertelt burgemeester Willem. “Nadien volgen meteen de rioleringswerken. De buurtbewoner kan nog altijd bezwaar aantekenen tegen de bouw, maar zolang een hogere instantie ons niet terugfluit, is er geen probleem. Wij hebben een geldige vergunning. Niets kan ons tegen houden om de bouw op te starten.”

Geen einddatum

De lokale verenigingen kunnen stilletjes aan hopen op een nieuwe zaal. Toch is er nog geen einddatum bekend. “Ik ga daar ook geen datum op plakken”, zegt Willem. “De gemeentediensten mogen op eigen tempo werken. Je mag niet vergeten dat er ook andere taken zijn, zoals het onderhoud van de begraafplaatsen of werken aan de gemeenteschool. Er kan ook altijd iets tussenkomen. Als er volgende week een overstroming is, zullen de werken even stilliggen. Er kunnen altijd onvoorziene situaties tussenkomen. Gemeentelijke onderhoudswerken krijgen altijd voorrang, de bouw van de feestzaal komt daarna.”

Verbeterde versie van Akrenbos

De gemeente Bever heeft wel een voordeel: de gemeentediensten zien de bouw van de feestzaal als een paradepaardje. “Ze hebben enorm veel zin om eraan te beginnen. Dit is ook iets waar ze jarenlang op gaan terugkijken. Het is een aparte opdracht voor onze mannen, maar ze hebben goesting. De gemeente Bever zal blijven draaien, er komt enkel een groot project bij.” De nieuwe feestzaal wordt een verbeterde versie van de tijdelijke zaal aan Akrenbos. Vorig jaar werd de zaal al ontmanteld en overgebracht naar het centrum van Bever. Het gemeentebestuur plaatste intussen ook al geluidsmuren om de overlast voor de buren zoveel mogelijk te beperken.