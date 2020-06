Bewoner stoot in badkamer op inbreker: 3 jaar cel gevorderd Wouter Hertogs

26 juni 2020

11u47 0 Bever Een Oost-Europese twintiger riskeert 3 jaar cel voor een inbraak in een woning in Bever. De man werd betrapt door de inwoner maar kon ontkomen door de bewoner te bedreigen met een schroevendraaier.

De bewoner van de woning waar L.N. op 22 januari had ingebroken was speciaal van zijn werk naar huis gekomen omdat hij een Proximus-medewerker verwachtte. Tot zijn grote verrassing trof hij in zijn badkamer L.N. aan, met een halsketting en horloge in zijn handen. Deze haalde een schroevendraaier boven en bedreigde het slachtoffer. Volgens deze laatste zou hij ook een handvuurwapen bovengehaald hebben maar dat ontkende L.N. ter zitting. Hij kon de benen nemen en reed weg met een Citroën, waar volgens getuigen ook een tweede man in zat. Het voertuig werd meteen geseind. Met succes, want nog geen 17 uur later trof de Franse politie L.N. aan. Hij was de bewuste Citroën, die zonder benzine was gevallen, aan het voortduwen. N. ontkende resoluut betrokken geweest te zijn bij de inbraak. Tot vanochtend. “Ik was inderdaad in die woning en ben kunnen vluchten. Ik had enkel een schroevendraaier bij en ik was alleen”, klonk het afgemeten. De bekentenis was nauwelijks een verzachtende omstandigheid voor het parket. “Wat u hebt gedaan is totaal onaanvaardbaar. Ik vorder een effectieve celstraf van 3 jaar.” De verdediging vroeg om mildheid. Uitspraak op 29 juni.